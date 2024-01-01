Поблизу Луцька не розминулися два легковики

трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Про це повідомляє



За словами очевидців, серйозна аварія сталася у селі Рованці Луцького району на вулиці Об’їзній.



Автівки зазнали механічних ушкоджень.



Як повідомили виданню у секторі комунікації поліції Волині, у ДТП зіткнулися «Рено» і «Тойота».



На місці події працювала група реагування патрульної поліції.



На щастя, у ДТП минулося без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рованці неподалік обласного центру ВолиніПро це повідомляє ВСН За словами очевидців, серйозна аварія сталася у селі Рованці Луцького району на вулиці Об’їзній.Автівки зазнали механічних ушкоджень.Як повідомили виданню у секторі комунікації поліції Волині, у ДТП зіткнулися «Рено» і «Тойота».На місці події працювала група реагування патрульної поліції.На щастя, у ДТП минулося без постраждалих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію