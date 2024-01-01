Поблизу Луцька не розминулися два легковики
Сьогодні, 15:15
У селі Рованці неподалік обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє ВСН.
За словами очевидців, серйозна аварія сталася у селі Рованці Луцького району на вулиці Об’їзній.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Як повідомили виданню у секторі комунікації поліції Волині, у ДТП зіткнулися «Рено» і «Тойота».
На місці події працювала група реагування патрульної поліції.
На щастя, у ДТП минулося без постраждалих.
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Про це повідомляє ВСН.
За словами очевидців, серйозна аварія сталася у селі Рованці Луцького району на вулиці Об’їзній.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Як повідомили виданню у секторі комунікації поліції Волині, у ДТП зіткнулися «Рено» і «Тойота».
На місці події працювала група реагування патрульної поліції.
На щастя, у ДТП минулося без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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