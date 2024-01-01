Поблизу Луцька не розминулися два легковики

Поблизу Луцька не розминулися два легковики
У селі Рованці неподалік обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє ВСН.

За словами очевидців, серйозна аварія сталася у селі Рованці Луцького району на вулиці Об’їзній.

Автівки зазнали механічних ушкоджень.

Як повідомили виданню у секторі комунікації поліції Волині, у ДТП зіткнулися «Рено» і «Тойота».
Поблизу Луцька не розминулися два легковики

На місці події працювала група реагування патрульної поліції.

На щастя, у ДТП минулося без постраждалих.


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Теги: ДТП, Волинь
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