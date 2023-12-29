За містом доводилося пробиратися через вогонь: прикордонник з Волині розповів про останню операцію в Авдіївці

За містом доводилося пробиратися через вогонь: прикордонник з Волині розповів про останню операцію в Авдіївці
Прикордонник Волинського загону розповів про останню операцію в Авдіївці.

Про це повідомляють у Волинському прикордонному загоні.

Дмитро був старшим однієї з груп волинських прикордонників під час виходу з Авдіївки. Його завданням було довести без втрат побратимів до точки евакуації.

Поки група пробиралася через розвалини міста, ворог постійно намагався атакувати бійців FPV-дронами та скидами. Бійці майже відразу викинули наплічники з речами, залишили з собою лише зброю та боєприпаси. Вибиралися перебіжками, від укриття до укриття.

За містом доводилося буквально пробиратися через вогонь, адже рашисти вели хаотичний обстріл, застосовуючи в тому числі фосфорні боєприпаси. Загалом, під час виходу з Авдіївки група Дмитра подолала близько 20 кілометрів пішки до посадки в бойові броньовані машини. Група не лише прийшла без втрат, до неї доєдналися ще понад десять українських військових, які під керівництвом Дмитра успішно вийшли до точки евакуації.

Дмитро з побратимами кілька днів відпочили та відновилися після маршу і зараз готові далі стримувати ворожий натиск на Авдіївському напрямку.


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Теги: Волинь, прикордонник, Авдіївка
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