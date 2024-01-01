Поліція повідомила деталі аварії в селі Гірка Полонка

Поліція повідомила деталі аварії в селі Гірка Полонка
Водій автомобіля Nissan, який вчора, 22 лютого, збив на пішохідному переході у селі Гірка Полонка неповнолітню, був тверезим.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.

Так, близько 18:00 у селі Гірка Полонка 39-річний водій Nissan наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Поліція повідомила деталі аварії в селі Гірка Полонка

Пішохідка отримала тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Водій за кермом був тверезий.
Поліція повідомила деталі аварії в селі Гірка Полонка

Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини на причини ДТП.

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Теги: ДТП, Волинь
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Коментарі 1
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Водії не зупиняються ні на одному пішохідному переході у Гіркій Полонці. Коли вже місцева влада та поліція почнуть реагувати на часті ДТП на пішохідних переходах. Ситуацію може змінити тільки світлофори або камери з відеофіксацію порушень по всій пішохідних переходах нашого села!!!!
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