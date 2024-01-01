Поліція повідомила деталі аварії в селі Гірка Полонка
Сьогодні, 11:31
Водій автомобіля Nissan, який вчора, 22 лютого, збив на пішохідному переході у селі Гірка Полонка неповнолітню, був тверезим.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, близько 18:00 у селі Гірка Полонка 39-річний водій Nissan наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Пішохідка отримала тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Водій за кермом був тверезий.
Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини на причини ДТП.
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Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, близько 18:00 у селі Гірка Полонка 39-річний водій Nissan наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Пішохідка отримала тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Водій за кермом був тверезий.
Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини на причини ДТП.
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Коментарі 1
Водії не зупиняються ні на одному пішохідному переході у Гіркій Полонці. Коли вже місцева влада та поліція почнуть реагувати на часті ДТП на пішохідних переходах. Ситуацію може змінити тільки світлофори або камери з відеофіксацію порушень по всій пішохідних переходах нашого села!!!!
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