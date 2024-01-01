Поліція повідомила деталі аварії в селі Гірка Полонка

збив на пішохідному переході у селі Гірка Полонка неповнолітню, був тверезим.



Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.



Так, близько 18:00 у селі Гірка Полонка 39-річний водій Nissan наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Пішохідка отримала тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Водій за кермом був тверезий.



Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини на причини ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водій автомобіля Nissan, який вчора, 22 лютого,, був тверезим.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.Так, близько 18:00 у селі Гірка Полонка 39-річний водій Nissan наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Пішохідка отримала тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Водій за кермом був тверезий.Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини на причини ДТП.

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