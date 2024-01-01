Під колеса авто на Волині потрапила школярка

Поблизу села Ружин на Волині 15-річна дівчинка вчора, 22 лютого, опинилася під колесами автомобіля.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.На автодорозі Ковель – Володимир, поблизу села Ружин, близько 22 години, 18-річний керманич Opel допустив наїзд на 15-річну школярку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.Дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.Автомобіль з місця події вилучили.Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.Нагадаємо, у селі Гірка Полонка водій машини, яка переходила дорогу. Лікарі надавали їй допомогу та швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.