Під колеса авто на Волині потрапила школярка
Сьогодні, 11:09
Поблизу села Ружин на Волині 15-річна дівчинка вчора, 22 лютого, опинилася під колесами автомобіля.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
На автодорозі Ковель – Володимир, поблизу села Ружин, близько 22 години, 18-річний керманич Opel допустив наїзд на 15-річну школярку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.
Дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.
Автомобіль з місця події вилучили.
Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, у селі Гірка Полонка водій машини здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Лікарі надавали їй допомогу та швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
На автодорозі Ковель – Володимир, поблизу села Ружин, близько 22 години, 18-річний керманич Opel допустив наїзд на 15-річну школярку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.
Дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.
Автомобіль з місця події вилучили.
Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, у селі Гірка Полонка водій машини здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Лікарі надавали їй допомогу та швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.
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