Під колеса авто на Волині потрапила школярка

Під колеса авто на Волині потрапила школярка
Поблизу села Ружин на Волині 15-річна дівчинка вчора, 22 лютого, опинилася під колесами автомобіля.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

На автодорозі Ковель – Володимир, поблизу села Ружин, близько 22 години, 18-річний керманич Opel допустив наїзд на 15-річну школярку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.
Під колеса авто на Волині потрапила школярка

Дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.

Автомобіль з місця події вилучили.
Під колеса авто на Волині потрапила школярка

Наразі за фактом аварії вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.
Під колеса авто на Волині потрапила школярка

Нагадаємо, у селі Гірка Полонка водій машини здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Лікарі надавали їй допомогу та швидкою доправили у медичний заклад для обстеження.

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Теги: ДТП, Волинь
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