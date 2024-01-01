Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав уже четверту підозру за підривну діяльність проти України





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Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП). «На рахунку» митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України.



Нагадаємо, що у 2023 році йому повідомили вже 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії рф. Матеріали цих справ скеровано до суду.



Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.



Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.



Крім того клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.



Ініційовані Службою безпеки семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).



Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий.



Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи з викриття та документування незаконної діяльності клірика проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.За матеріалами СБУ митрополит Черкаської єпархії УПЦ (МП) отримав уже четверту підозру

Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП). «На рахунку» митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України.



Нагадаємо, що у 2023 році йому повідомили вже 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії рф. Матеріали цих справ скеровано до суду.



Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.



Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.



Крім того клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.



Ініційовані Службою безпеки семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).



Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий.



Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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