Поліція назвала деталі аварії за участю 4 авто на Волині

Поліція назвала деталі аварії за участю 4 авто на Волині
Волинські патрульні працювали на місці ДТП за участі чотирьох автомоблів поблизу Ковеля.

Про це інформує управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.

Сьогодні на автодорозі М-19 на вʼїзді до Ковеля сталася дорожня автопригода за участі 4-х автомобілів.
Поліція назвала деталі аварії за участю 4 авто на Волині

Патрульні, які працювали на місці події, зʼясували що:
Поліція назвала деталі аварії за участю 4 авто на Волині

- водій авто марки Peugeot не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції. Внаслідок чого здійснив зіткнення із легковиком Opel, який зупинився попереду;
- своєю чергою, авто марки Opel наздогнало транспортний засіб Opel Insignia, який в результаті неконтрольованого інертного руху здійснив наїзд на авто Range Rover.

На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з обʼїздом.
Поліція назвала деталі аварії за участю 4 авто на Волині
Поліція назвала деталі аварії за участю 4 авто на Волині

На водія Peugeot інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР,що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: ДТП, Волинь
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Коментарі 1
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Судячи з фото, асфальт вкритий льодом. Побачити його з позиції водія непросто, та й сусідня ділянка може бути чиста. Тут кожен може в таке вскочити
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