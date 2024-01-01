Поліція назвала деталі аварії за участю 4 авто на Волині

Волинські патрульні працювали на місціпоблизу Ковеля.Про це інформує управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.Сьогодні на автодорозі М-19 на вʼїзді до Ковеля сталася дорожня автопригода за участі 4-х автомобілів.Патрульні, які працювали на місці події, зʼясували що:- водій авто марки Peugeot не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції. Внаслідок чого здійснив зіткнення із легковиком Opel, який зупинився попереду;- своєю чергою, авто марки Opel наздогнало транспортний засіб Opel Insignia, який в результаті неконтрольованого інертного руху здійснив наїзд на авто Range Rover.На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з обʼїздом.На водія Peugeot інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР,що призвело до ДТП) КУпАП.