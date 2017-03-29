На Волині підлегла звинуватила директора у розкраданні пожертв на ЗСУ
Сьогодні, 18:11
Директора будинку мистецтв у Голобах на Волині звинувачують у розкраданні добровільних пожертв на потреби ЗСУ.
Про це пише ВСН із посиланням на сюжет 12 каналу.
Без підпису і без документів, натомість - на довірі. Техпрацівниця Голобського будинку мистецтв Леся Дерев'янчук звернулася до журналістів, щоб розповісти, як у їхньому колективі збирають добровільні внески на потреби ЗСУ. Жінку обурило те, що все це відбувається без жодної звітності. Гроші для захисників у будинку мистецтв почали здавати з травня 2023-го року.
Тоді на прохання селищної ради усі працівники почали робити добровільні внески. Хто скільки може. За роботу прибиральниці 60-річна жінка отримує мінімалку. Крім того, каже, має важкохворого чоловіка. Та все ж вирішила долучитися до доброї справи. Але збирали кошти на ЗСУ зовсім не так, як на її думку, мало би бути.
«Просто приходите даєте гроші в кабінеті директору. – Так, так. – А він що каже? – Нічого не каже. Взяв і всьо», - розповідає волинянка.
Жінка певнить, директор Григорій Тарасюк не робив жодних записів: куди здають, хто і скільки. Чому усе саме так – вона намагалася з'ясувати, і не один раз.
«Прийшла я з лікарняного і знов запитую, він мені знов відповідає: в сільську раду. Ну, нарешті я ж не витримала і прихожу: Васильович, я вас ще раз питаюсь. Дайте мені, покажіть бумагу відомість, де мої кошти. А він так знаєте в грубому тоні: та йди ти. Іди в сільську раду. Я скажу, що ти взагалі не здавала і попробуй мені щось докажи», - пригадує Леся Дерев’янчук.
Конфлікт між техпрацівницею і директором ще більше загострився. Пані Леся звернулася до селищної ради і після цього у Будинку мистецтв провели збори. Те, що жінка почула там, шокувало її ще більше.
«На цих же самих зборах Наталія Іванівна встає і каже: ну дуже мало здають, деякі місяці є такі, що взагалі нуль. Я просто як сиділа – на мене відро води вилили. Як це нуль? Якщо, навіть, я по сто гривень здавала вісім місяців. То як може бути нуль?» - розповідає техпрацівниця Голобського будинку мистецтв.
Документи, які мали при собі представники селищної ради, каже жінка, підтверджували, що дійсно впродовж кількох місяців від Будинку мистецтв не було жодних донатів. Пані Леся припускає, що гроші, які усі 13 працівників носили директору, – у місце призначення (селищну раду) не надходили, або їх передавали не в повному розмірі. І від цього у неї крається серце.
«Це в кожного своя совість і сумління. І обурило те, що діти там, хлопці ложать своє життя за нас, а тут таке робиться, тут на місці робиться», - додає жінка.
Після цього Леся Дерев'янчук написала заяву у поліцію на дії директора. Бо, каже, де ділися гроші, – він їй так і не пояснив.
Журналісти також звернулися за коментарями до Григорія Тарасовського.
«Поліція хай розбирається. Все. До мене з цим питанням вже… Я сказав: до мене з цим питанням вже в жодному разі. Тільки через адвокатів, тільки через суд, тільки через поліцію», - відповів директор Голобського будинку мистецтв Григорій Тарасовський.
При тому чоловік запевнив, що грошей не крав. А на запитання: «яким чином він збирав добровільні внески і як їх оформлював» – відповів, що усе було усно.
Про це пише ВСН із посиланням на сюжет 12 каналу.
Без підпису і без документів, натомість - на довірі. Техпрацівниця Голобського будинку мистецтв Леся Дерев'янчук звернулася до журналістів, щоб розповісти, як у їхньому колективі збирають добровільні внески на потреби ЗСУ. Жінку обурило те, що все це відбувається без жодної звітності. Гроші для захисників у будинку мистецтв почали здавати з травня 2023-го року.
Тоді на прохання селищної ради усі працівники почали робити добровільні внески. Хто скільки може. За роботу прибиральниці 60-річна жінка отримує мінімалку. Крім того, каже, має важкохворого чоловіка. Та все ж вирішила долучитися до доброї справи. Але збирали кошти на ЗСУ зовсім не так, як на її думку, мало би бути.
«Просто приходите даєте гроші в кабінеті директору. – Так, так. – А він що каже? – Нічого не каже. Взяв і всьо», - розповідає волинянка.
Жінка певнить, директор Григорій Тарасюк не робив жодних записів: куди здають, хто і скільки. Чому усе саме так – вона намагалася з'ясувати, і не один раз.
«Прийшла я з лікарняного і знов запитую, він мені знов відповідає: в сільську раду. Ну, нарешті я ж не витримала і прихожу: Васильович, я вас ще раз питаюсь. Дайте мені, покажіть бумагу відомість, де мої кошти. А він так знаєте в грубому тоні: та йди ти. Іди в сільську раду. Я скажу, що ти взагалі не здавала і попробуй мені щось докажи», - пригадує Леся Дерев’янчук.
Конфлікт між техпрацівницею і директором ще більше загострився. Пані Леся звернулася до селищної ради і після цього у Будинку мистецтв провели збори. Те, що жінка почула там, шокувало її ще більше.
«На цих же самих зборах Наталія Іванівна встає і каже: ну дуже мало здають, деякі місяці є такі, що взагалі нуль. Я просто як сиділа – на мене відро води вилили. Як це нуль? Якщо, навіть, я по сто гривень здавала вісім місяців. То як може бути нуль?» - розповідає техпрацівниця Голобського будинку мистецтв.
Документи, які мали при собі представники селищної ради, каже жінка, підтверджували, що дійсно впродовж кількох місяців від Будинку мистецтв не було жодних донатів. Пані Леся припускає, що гроші, які усі 13 працівників носили директору, – у місце призначення (селищну раду) не надходили, або їх передавали не в повному розмірі. І від цього у неї крається серце.
«Це в кожного своя совість і сумління. І обурило те, що діти там, хлопці ложать своє життя за нас, а тут таке робиться, тут на місці робиться», - додає жінка.
Після цього Леся Дерев'янчук написала заяву у поліцію на дії директора. Бо, каже, де ділися гроші, – він їй так і не пояснив.
Журналісти також звернулися за коментарями до Григорія Тарасовського.
«Поліція хай розбирається. Все. До мене з цим питанням вже… Я сказав: до мене з цим питанням вже в жодному разі. Тільки через адвокатів, тільки через суд, тільки через поліцію», - відповів директор Голобського будинку мистецтв Григорій Тарасовський.
При тому чоловік запевнив, що грошей не крав. А на запитання: «яким чином він збирав добровільні внески і як їх оформлював» – відповів, що усе було усно.