У Луцьку запустили інтерактивну мапу кликунів





Про це Катерина Теліпська.



Інтерактивну мапу створили на сервісі Карти Google, де позначили місце розташування 19 кликунів. Більшість скульптур — в центральній частині Луцька, також є в Старому місті та Завокзальному мікрорайоні.



"Сьогодні у Луцьку можна віднайти близько 20 скульптур луцьких кликунів. Вони заховані в різних куточках міста. Для зручності, щоб якнайлегше було їх віднайти, ми створили цю карту", — сказала посадовиця.



На мапі є не лише локації бронзових скульптур кликунів, а інформація про кожного з них з іменами та фотографіями. Ознайомитись із локаціями кликунів можна тут.



Довідково: Кликун (або глашатай) — давня професія у європейських містах доби Середньовіччя (XV-XVII століття), яка полягала в інформуванні міщан про найважливіші події міста і країни. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та "кликали": постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси й пішла місцева назва професії — Кликун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До дня кликуна, котрий в Луцьку відзначають 6 березня, в обласному центрі запустили онлайн-карту зі скульптурами кликунів.Про це Суспільному розповіла начальниця управління туризму та промоції ЛуцькаІнтерактивну мапу створили на сервісі Карти Google, де позначили місце розташування 19 кликунів. Більшість скульптур — в центральній частині Луцька, також є в Старому місті та Завокзальному мікрорайоні."Сьогодні у Луцьку можна віднайти близько 20 скульптур луцьких кликунів. Вони заховані в різних куточках міста. Для зручності, щоб якнайлегше було їх віднайти, ми створили цю карту", — сказала посадовиця.На мапі є не лише локації бронзових скульптур кликунів, а інформація про кожного з них з іменами та фотографіями. Ознайомитись із локаціями кликунів можна тут.Кликун (або глашатай) — давня професія у європейських містах доби Середньовіччя (XV-XVII століття), яка полягала в інформуванні міщан про найважливіші події міста і країни. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та "кликали": постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси й пішла місцева назва професії — Кликун.

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