У Луцьку запустили інтерактивну мапу кликунів

У Луцьку запустили інтерактивну мапу кликунів
До дня кликуна, котрий в Луцьку відзначають 6 березня, в обласному центрі запустили онлайн-карту зі скульптурами кликунів.

Про це Суспільному розповіла начальниця управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська.

Інтерактивну мапу створили на сервісі Карти Google, де позначили місце розташування 19 кликунів. Більшість скульптур — в центральній частині Луцька, також є в Старому місті та Завокзальному мікрорайоні.

"Сьогодні у Луцьку можна віднайти близько 20 скульптур луцьких кликунів. Вони заховані в різних куточках міста. Для зручності, щоб якнайлегше було їх віднайти, ми створили цю карту", — сказала посадовиця.

На мапі є не лише локації бронзових скульптур кликунів, а інформація про кожного з них з іменами та фотографіями. Ознайомитись із локаціями кликунів можна тут.
У Луцьку запустили інтерактивну мапу кликунів

Довідково: Кликун (або глашатай) — давня професія у європейських містах доби Середньовіччя (XV-XVII століття), яка полягала в інформуванні міщан про найважливіші події міста і країни. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та "кликали": постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси й пішла місцева назва професії — Кликун.

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Теги: Луцьк, кликун, мапа
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