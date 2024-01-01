На Волині прикордонники врятували 22-річного нелегала

На Волині прикордонники врятували 22-річного нелегала
Прикордонники Волинського загону сьогодні, 6 березня, вночі припинили спробу незаконного перетину українсько-польського кордону.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Рівне» виявив поблизу держрубежу невідому особу. У ході перевірки прикордонники з'ясували, що 22-річний мешканець Любомля хотів нелегально потрапити за кордон.

Молодик змерз та промок до нитки, тож охоронці кордону першим ділом вкутали відчайдуха. А доставивши в прикордонний підрозділ, дали теплого чаю, аби хлопець зігрівся.

Однак за вчинене правопорушення доведеться відповідати. Тож прикордонники склали відносно громадянина адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Рішення по справі прийматиме суд.

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Теги: ухилянт, кордон
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