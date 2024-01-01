На Волині прикордонники врятували 22-річного нелегала





Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Рівне» виявив поблизу держрубежу невідому особу. У ході перевірки прикордонники з'ясували, що 22-річний мешканець Любомля хотів нелегально потрапити за кордон.



Молодик змерз та промок до нитки, тож охоронці кордону першим ділом вкутали відчайдуха. А доставивши в прикордонний підрозділ, дали теплого чаю, аби хлопець зігрівся.



Однак за вчинене правопорушення доведеться відповідати. Тож прикордонники склали відносно громадянина адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Рішення по справі прийматиме суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники Волинського загону сьогодні, 6 березня, вночі припинили спробу незаконного перетину українсько-польського кордону.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Рівне» виявив поблизу держрубежу невідому особу. У ході перевірки прикордонники з'ясували, що 22-річний мешканець Любомля хотівМолодик змерз та промок до нитки, тож охоронці кордону першим ділом вкутали відчайдуха. А доставивши в прикордонний підрозділ, дали теплого чаю, аби хлопець зігрівся.Однак за вчинене правопорушення доведеться відповідати. Тож прикордонники склали відносно громадянина адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».Рішення по справі прийматиме суд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію