На Волині прикордонники врятували 22-річного нелегала
Сьогодні, 17:20
Прикордонники Волинського загону сьогодні, 6 березня, вночі припинили спробу незаконного перетину українсько-польського кордону.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Рівне» виявив поблизу держрубежу невідому особу. У ході перевірки прикордонники з'ясували, що 22-річний мешканець Любомля хотів нелегально потрапити за кордон.
Молодик змерз та промок до нитки, тож охоронці кордону першим ділом вкутали відчайдуха. А доставивши в прикордонний підрозділ, дали теплого чаю, аби хлопець зігрівся.
Однак за вчинене правопорушення доведеться відповідати. Тож прикордонники склали відносно громадянина адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Рішення по справі прийматиме суд.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Рівне» виявив поблизу держрубежу невідому особу. У ході перевірки прикордонники з'ясували, що 22-річний мешканець Любомля хотів нелегально потрапити за кордон.
Молодик змерз та промок до нитки, тож охоронці кордону першим ділом вкутали відчайдуха. А доставивши в прикордонний підрозділ, дали теплого чаю, аби хлопець зігрівся.
Однак за вчинене правопорушення доведеться відповідати. Тож прикордонники склали відносно громадянина адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Рішення по справі прийматиме суд.
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Коментарі 1
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