На Волині завтра прощатимуться із Героєм Сергієм Янчуком
Сьогодні, 16:33
У селищі міського типу Заболоття на Волині завтра, 7 березня, попрощаються із полеглим на війні краянином Сергієм Янчуком.
Про це у фейсбуці інформує Заболоттівська територіальна громада.
Чин похорону воїна Сергія Янчука буде звершено завтра, 7 березня, в смт Заболоття.
Об 11:00 – в будинку загиблого буде звершена Літія.
О 12:00 – чин відспівування відбудеться у Хресто-Воздвиженському храмі.
Нагадаємо, 27 лютого 2024 року загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.
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Про це у фейсбуці інформує Заболоттівська територіальна громада.
Чин похорону воїна Сергія Янчука буде звершено завтра, 7 березня, в смт Заболоття.
Об 11:00 – в будинку загиблого буде звершена Літія.
О 12:00 – чин відспівування відбудеться у Хресто-Воздвиженському храмі.
Нагадаємо, 27 лютого 2024 року загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.
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