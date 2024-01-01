На Волині завтра прощатимуться із Героєм Сергієм Янчуком

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Сергієм Янчуком
У селищі міського типу Заболоття на Волині завтра, 7 березня, попрощаються із полеглим на війні краянином Сергієм Янчуком.

Про це у фейсбуці інформує Заболоттівська територіальна громада.

Чин похорону воїна Сергія Янчука буде звершено завтра, 7 березня, в смт Заболоття.

Об 11:00 – в будинку загиблого буде звершена Літія.
О 12:00 – чин відспівування відбудеться у Хресто-Воздвиженському храмі.

Нагадаємо, 27 лютого 2024 року загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.

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Теги: загиблі, війна
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