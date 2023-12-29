На Запоріжжі партизани ліквідували організаторку «виборів»
Сьогодні, 17:04
У тимчасово захопленому Бердянську сьогодні, 6 березня, стався вибух, внаслідок якого померла олена ільїна – член фейкової виборчої комісії.
Про це у телеграмі інформує Спротив.
Зрадницю підірвали у її автомобілі ”таврія” на вулиці Герцена. Вона була членом дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, та померла по дорозі у лікарню.
Наразі окупанти перекрили виїзди з міста й шукають причетних до організації вибуху.
«Центр національного спротиву зауважує, що колабораціонізм шкідливий для здоров’я, адже зрадників не любить ніхто: ні ті кого вони зрадили, ні заради кого, ні інші зрадники», - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі інформує Спротив.
Зрадницю підірвали у її автомобілі ”таврія” на вулиці Герцена. Вона була членом дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, та померла по дорозі у лікарню.
Наразі окупанти перекрили виїзди з міста й шукають причетних до організації вибуху.
«Центр національного спротиву зауважує, що колабораціонізм шкідливий для здоров’я, адже зрадників не любить ніхто: ні ті кого вони зрадили, ні заради кого, ні інші зрадники», - йдеться у повідомленні.
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