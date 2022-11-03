Велика Британія готова передати Україні заморожені активи рф





Про це пише



На відміну від ЄС, Велика Британія хоче передати саме активи, а не прибутки від них, каже британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.



Він пояснив, що російські активи можуть передати Україні зараз як гарантію того, що росія після програшу сплачуватиме репарації.



Коли вона ці репарації виплатить – Велика Британія поверне їй суму заморожених коштів.



Нагадаємо, Європейський Союз почав технічні роботи по реалізації пропозицій щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Сполучене королівство готове передати Україні заморожені активи росії.Про це пише The Guardian На відміну від ЄС, Велика Британія хоче передати саме активи, а не прибутки від них, каже британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.Він пояснив, що російські активи можуть передати Україні зараз як гарантію того, що росія після програшу сплачуватиме репарації.Коли вона ці репарації виплатить – Велика Британія поверне їй суму заморожених коштів.Нагадаємо, Європейський Союзпо реалізації пропозицій щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

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