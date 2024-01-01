Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України

Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України
До президента Володимира Зеленського звернулися із проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) волинянину Вячеславу Ланевичу.

Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого воїна Олена Симоненко.

Вячеслав Ланевич народився у Камені-Каширському на Волині. Після весілля перебрався до Прилук на Чернігівщині, де працював охоронцем у супермаркеті. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік у перший же день пішов до війська.

Служив солдатом-водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки РВП.

Загинув Вячеслав Ланевич 5 липня 2023 року в бою з ворожою ДРГнеподалік Білогорівки на Луганщині.

«Наш Герой ніколи не втрачав віру в кращі часи, завжди говорив, що все буде добре, і вірив в нашу Перемогу. Кожного разу сміливо і мужньо йшов на бойові завдання. Вячеслав мав повагу серед побратимів, був надійним другом, сильним духом воїном. Завжди виявляв терпіння і ніколи не скаржився на те, наскільки було важко», - каже дружина полеглого воїна.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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