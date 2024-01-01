Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України

До президентазвернулися із проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) волинянинуВідповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого воїнаВячеслав Ланевич народився у Камені-Каширському на Волині. Після весілля перебрався до Прилук на Чернігівщині, де працював охоронцем у супермаркеті. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік у перший же день пішов до війська.Служив солдатом-водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки РВП.Загинув Вячеслав Ланевич 5 липня 2023 року в бою з ворожою ДРГнеподалік Білогорівки на Луганщині.«Наш Герой ніколи не втрачав віру в кращі часи, завжди говорив, що все буде добре, і вірив в нашу Перемогу. Кожного разу сміливо і мужньо йшов на бойові завдання. Вячеслав мав повагу серед побратимів, був надійним другом, сильним духом воїном. Завжди виявляв терпіння і ніколи не скаржився на те, наскільки було важко», - каже дружина полеглого воїна.Підтримати петицію можна за цим