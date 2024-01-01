Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України
Сьогодні, 19:11
До президента Володимира Зеленського звернулися із проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) волинянину Вячеславу Ланевичу.
Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого воїна Олена Симоненко.
Вячеслав Ланевич народився у Камені-Каширському на Волині. Після весілля перебрався до Прилук на Чернігівщині, де працював охоронцем у супермаркеті. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік у перший же день пішов до війська.
Служив солдатом-водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки РВП.
Загинув Вячеслав Ланевич 5 липня 2023 року в бою з ворожою ДРГнеподалік Білогорівки на Луганщині.
«Наш Герой ніколи не втрачав віру в кращі часи, завжди говорив, що все буде добре, і вірив в нашу Перемогу. Кожного разу сміливо і мужньо йшов на бойові завдання. Вячеслав мав повагу серед побратимів, був надійним другом, сильним духом воїном. Завжди виявляв терпіння і ніколи не скаржився на те, наскільки було важко», - каже дружина полеглого воїна.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого воїна Олена Симоненко.
Вячеслав Ланевич народився у Камені-Каширському на Волині. Після весілля перебрався до Прилук на Чернігівщині, де працював охоронцем у супермаркеті. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік у перший же день пішов до війська.
Служив солдатом-водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки РВП.
Загинув Вячеслав Ланевич 5 липня 2023 року в бою з ворожою ДРГнеподалік Білогорівки на Луганщині.
«Наш Герой ніколи не втрачав віру в кращі часи, завжди говорив, що все буде добре, і вірив в нашу Перемогу. Кожного разу сміливо і мужньо йшов на бойові завдання. Вячеслав мав повагу серед побратимів, був надійним другом, сильним духом воїном. Завжди виявляв терпіння і ніколи не скаржився на те, наскільки було важко», - каже дружина полеглого воїна.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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