Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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