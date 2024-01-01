Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

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