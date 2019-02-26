Волинським пенсіонерам перерахували пенсії, кому і на скільки збільшили виплати. ВІДЕО

З 1 березня 2024 року в Україні загалом та на Волині зокрема провели черговий перерахунок пенсій у зв’язку з індексацією пенсійних виплат та зміною прожиткового мінімуму.Щорічна індексація передбачена законодавством України у зв’язку із зростанням споживчих цін, - йдеться на сторінці Волинської ОВА.Про перерахунок пенсій на Волині, розмір їх підвищення та яким категоріям громадян це передбачено розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ГУ Пенсійного фонду України у Волинській областіпід час брифінгу в ОДА.Як повідомила Людмила Андросюк, цьогоріч індексації підлягали пенсії для цивільних пенсіонерів та військовослужбовців, страхові виплати, «чорнобильські» та спецпенсії (пенсії державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.До слова, у Волинській області на обліку перебуває 256 тис. пенсіонерів, середній розмір пенсії яких складає 4 тис. 930 грн. В цьому числі: кількість цивільних пенсіонерів – понад 241 тис. із середнім розміром пенсій 4 531 грн, та військових пенсіонерів – близько 15-ти тис., середній розмір пенсії яких складає 11 444 грн.Слід зауважити, що для кожного пенсіонера підвищення індивідуальне і залежить від заробітної плати, розміру пенсії, стажу, надбавок та підвищень. Також існує максимальна величина розміру збільшення пенсії внаслідок індексації, яка становить не більше, ніж 1500 грн.Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185, здійснили перерахунок виплат для понад 237 тисяч цивільних пенсіонерів Волині (98 %). Середнє підвищення внаслідок індексації становить 250 гривень. Окрім того, проіндексували понад 14 тисяч військових пенсій, середнє підвищення – 711 гривень.Також зросли «чорнобильські» пенсії та пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни: для осіб з інвалідністю І групи мінімальний розмір пенсії становить 8839 грн (до березня розмір виплати складав 8187 грн), ІІ групи – 7071 грн (до березня розмір виплати складав 6549 грн), ІІІ групи – 5450 грн (до березня складав 5048 грн). Дітям з інвалідністю виплата здійснюється аналогічно до ІІІ групи.Для осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до постанови КМУ також передбачено збільшення пенсій. Від березня розміри виплат становлять не менше ніж: для І групи – 15 347 грн, для ІІ групи – 12 396 грн, для ІІІ групи – 8 500 грн. Для учасників бойових дій – не менше, ніж 4 958 грн.Також з 1 березня управління Пенсійного фонду на Волині провело перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Нагадаємо, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становить 2 361 грн (до того прожитковий мінімум становив 2 093 грн). Враховуючи це, перераховано доплату за понаднормовий стаж, різні надбавки та підвищення, що залежать від цієї величини. Також перерахували й надбавки донорам, які з 1 березня складають 292 грн. В результаті таких перерахунків, здійснених для 221 тисячі громадян, середній розмір пенсії по області зріс на 307 гривень.«Всі розміри пенсій проіндексовані, перераховані від прожиткового мінімуму, перераховані всі надбавки будуть виплачені в березні поточного року. Ці перерахунки проводяться автоматично без звернень громадян», – повідомла Людмила Андросюк.