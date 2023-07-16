У Луцьку з'явилася інтерактивна мапа кликунів

В обласному центрі Волині запустили інтерактивну мапу з позначками про розташування скульптур глашатаїв.Про це повідомляють в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради."Щороку 6 березня ми відзначаємо День кликуна! У далекому 2015 році в Луцьку ми започаткували цікавий проєкт, який покликаний відродити давню традицію - професію кликуна. Завдяки цій ініціативі в місті з'являються бронзові скульптури кликунів, які не лише прикрашають вулиці, а й роблять Луцьк унікальнішим та цікавішим для туристів.Тепер луцькі кликуни на інтерактивній мапі! Управління туризму та промоції міста до Дня кликуна розробило інтерактивну мапу, завдяки якій можна легко знайти потрібного кликуна та спланувати маршрут для їх відвідування", - йдеться у дописі.На мапі можна знайти фото скульптур, їхні імена, історії та адреси.Дана карта може використовуватись для цікавого квесту містом, який сподобається як дорослим, так і дітям.Ознайомитись із картою можна заТакож в управлінні анонсували про появу нових скульптур та оновлення мапи.