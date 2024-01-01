Футболіста з Луцька викликали до молодіжної збірної України
Сьогодні, 21:57
Головний тренер Унаї Мельгоса викликав до розташування молодіжної збірної України 24-х футболістів.
Серед запрошених спортменів є уродженець Луцька, 22-річний півзахисник ФК «Дніпро-1» Валентин Рубчинський, повідомляє пресслужба УАФ, - пише ІА Волинські новини.
У поточному сезоні Рубчинський зіграв 19 ігор в чемпіонаті України. М'ячів не забивав, але віддав дві гольові передачі.
Зазначимо, 26 березня в межах відбору молодіжного чемпіонату Європи збірна України зіграє з Азербайджаном. Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Перед цим синьо-жовті проведуть товариський матч із командою Марокко U-23. Гра відбудеться 22 березня. Початок – о 20:00.
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Серед запрошених спортменів є уродженець Луцька, 22-річний півзахисник ФК «Дніпро-1» Валентин Рубчинський, повідомляє пресслужба УАФ, - пише ІА Волинські новини.
У поточному сезоні Рубчинський зіграв 19 ігор в чемпіонаті України. М'ячів не забивав, але віддав дві гольові передачі.
Зазначимо, 26 березня в межах відбору молодіжного чемпіонату Європи збірна України зіграє з Азербайджаном. Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Перед цим синьо-жовті проведуть товариський матч із командою Марокко U-23. Гра відбудеться 22 березня. Початок – о 20:00.
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