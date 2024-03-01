ЗСУ стабілізує лінію фронту та готуватиметься до контрнаступальних дій

ЗСУ стабілізує лінію фронту та готуватиметься до контрнаступальних дій
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що Україна стабілізує лінію фронту та почне готуватися до контрударних дій для перехоплення ініціативи.

Про це повідомив генерал-лейтенант Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", - пише "Українська правда".

За його словами, ситуація на полі бою важка, але контрольована, Росія намагається якнайбільше окупувати українську територію й хоче зробити це до виборів президента РФ, які пройдуть у березні, тому на штурм кидається "все, що можливо і неможливо".

Павлюк зазначив, що, згідно з оцінками вбитих і полонених, можна стверджувати, що росіяни кидають на фронт людей, яких щойно мобілізували — без жодної підготовки. Їм проводять лише невеликий інструктаж і кидають в бій. Все для того, щоб перехопити ініціативу.

"Наше завдання — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що і робимо, та максимально зробити перегрупування для виводу частин, які вже потребують доукомплектування та відновлення на полігони, щоб створити ударне угрупування й у поточному році провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується", - сказав генерал.

Павлюк розповів, що нині залишилося ще декілька гарячих напрямків, де противник максимальнозосереджує свої сили — це Авдіївка, напрямок Часового Яру та напрямок Терни в бік Лиману.

"Там кожного дня проходять дуже важкі бої, але наші хлопці тримаються. Тримаються досить таки впевнено — втрати противника величезні. Я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все для того, щоб підготовити війська для переходу в більш активні дії та перехопити ініціативу", - сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Теги: Павлюк, війна, генерал, ЗСУ
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