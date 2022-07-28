Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим

Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим
Родина військових з Устилуга розшукує своїх собак породи алабай – хлопчика і дівчинку. Перед початком служби подружжя віддало їх на перетримку знайомим у Шацьк. Ті не змогли впоратися з великими собаками, тому передали їх чоловіку із Сомина. А той через півроку віддав комусь, не пам’ятає кому, бо був напідпитку.

Такою є коротка історія митарств алабаїв Миросі та Мирона, яку розповів їхній господар, військовослужбовець Роман. Коли родина повернулася зі служби, то зрозуміли, що їхні собаки безслідно зникли, - пише ВСН.

Намагання хоч щось випитати у чоловіка, який віддав алабаїв, нічого не дало. Тож подружжя вирішило шукати своїх домашніх улюбленців через соцмережі.

«Фейсбук – сила. Собачки не маленькі, їх у хату не сховаєш. Десь вони повинні знайтися», - каже господар алабаїв.

І це дало свої результати. Мирона вдалося відшукати у Локачинській громаді.
Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим

«Відзвонився чоловік із Локачинського району. Розповів, що собака йшов по селу зі шматком цепа на шиї. Тепер він у нього, то ми сьогодні ввечері їдемо його забирати», - розповів пан Роман.

Як припускає військовий, оскільки чоловік із Сомина казав, що віддавав собак у одні руки, то, скоріше за все, дівчинка Мирося теж перебуває у Локачинській громаді.
Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим

«Їх прив’язали, а таких собак не можна прив’язувати на ланцюг. Вони стають дуже агресивні. У нас вони були дуже добрі. Дітей дуже любили. Хоч вони величезні і страшно виглядають, але вони дуже добрі», - каже пан Роман.
Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим

Тож військовий просить усіх, кому відомо, де може перебувати Мирося, повідомити йому. Родина дуже сумує за своїми домашніми улюбленцями.

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Теги: Волинь, військовослужбовець, війна, пошук, домашні улюбленці, тварини
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