Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим

Родина військових з Устилуга розшукує своїх собак породи алабай – хлопчика і дівчинку. Перед початком служби подружжя віддало їх на перетримку знайомим у Шацьк. Ті не змогли впоратися з великими собаками, тому передали їх чоловіку із Сомина. А той через півроку віддав комусь, не пам’ятає кому, бо був напідпитку.Такою є коротка історія митарств алабаїв Миросі та Мирона, яку розповів їхній господар, військовослужбовець. Коли родина повернулася зі служби, то зрозуміли, що їхні собаки безслідно зникли, - пишеНамагання хоч щось випитати у чоловіка, який віддав алабаїв, нічого не дало. Тож подружжя вирішило шукати своїх домашніх улюбленців через соцмережі.«Фейсбук – сила. Собачки не маленькі, їх у хату не сховаєш. Десь вони повинні знайтися», - каже господар алабаїв.І це дало свої результати. Мирона вдалося відшукати у Локачинській громаді.«Відзвонився чоловік із Локачинського району. Розповів, що собака йшов по селу зі шматком цепа на шиї. Тепер він у нього, то ми сьогодні ввечері їдемо його забирати», - розповів пан Роман.Як припускає військовий, оскільки чоловік із Сомина казав, що віддавав собак у одні руки, то, скоріше за все, дівчинка Мирося теж перебуває у Локачинській громаді.«Їх прив’язали, а таких собак не можна прив’язувати на ланцюг. Вони стають дуже агресивні. У нас вони були дуже добрі. Дітей дуже любили. Хоч вони величезні і страшно виглядають, але вони дуже добрі», - каже пан Роман.Тож військовий просить усіх, кому відомо, де може перебувати Мирося, повідомити йому. Родина дуже сумує за своїми домашніми улюбленцями.