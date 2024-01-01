Медики попередили, що на Волині вже активізувалися кліщі

На Волині, оскільки наприкінці лютого – на початку березня було кілька досить теплих для такої пори днів.Цього року в області зареєстровано вже три звернення людей з укусами кліщів, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Підчепити кліща можна на газоні, у траві, невисоких кущах в лісі, парку чи сквері, на присадибній ділянці. Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами, найпоширеніші з яких, – кліщовий енцефаліт й бореліоз (хвороба Лайма). Заразитися можна не лише під час кровоссання кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.Алгоритм дій, якщо ви виявили на тілі кліща:Також можна здати кров на антитіла і за потреби пройти імунотерапію.Протягом трьох тижнів після укусу кліща спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, — негайно зверніться до лікаря.Існують прості правила, які знизять ризик укусу кліща майже до нуля: