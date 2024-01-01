Медики попередили, що на Волині вже активізувалися кліщі

Медики попередили, що на Волині вже активізувалися кліщі
На Волині активізувалися іксодові кліщі, оскільки наприкінці лютого – на початку березня було кілька досить теплих для такої пори днів.

Цього року в області зареєстровано вже три звернення людей з укусами кліщів, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Підчепити кліща можна на газоні, у траві, невисоких кущах в лісі, парку чи сквері, на присадибній ділянці. Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.

Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами, найпоширеніші з яких, – кліщовий енцефаліт й бореліоз (хвороба Лайма). Заразитися можна не лише під час кровоссання кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.

Алгоритм дій, якщо ви виявили на тілі кліща:

- НЕ тиснути;
- НЕ виривати;
- НЕ заливати олією або спиртом;
- звернутися у травмпункт, де вам допоможуть витягнути кліща і проконсультують щодо подальших дій;
- якщо поблизу немає медичного закладу, потрібно акуратно викрутити кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю;
- продезінфікувати місце укусу.

Також можна здати кров на антитіла і за потреби пройти імунотерапію.

Протягом трьох тижнів після укусу кліща спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, — негайно зверніться до лікаря.

Існують прості правила, які знизять ризик укусу кліща майже до нуля:

- Подбайте про відповідне вбрання: закрите взуття й одяг, головний убір.
- Для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів.
- На природі тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву, звільніть місце для привалів від хмизу.
- Ретельно оглядайте себе та своїх близьких щодвігодини. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.
- Одразу після повернення до помешкання ще раз огляньте близьких і себе: найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням.
- Удома виперіть і попрасуйте одяг і речі, якими користувалися на природі.
- Якщо з собою брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.

Довідково:

На Волині цього року випадків хвороби Лайма не зареєстровано, торік їх було 44, переважно, у пенсіонерів. У 72% випадків інфікування внаслідок укусу кліщів відбулося під час перебування в лісі, збирання ягід/грибів. Випадків кліщового енцефаліту цього року, а також три попередні в області не реєстрували.

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Теги: лікарі, Волинь
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