У Луцьку з'явилися перші кліщі: як вберегтися





Під час садових робіт двоє лучан, мешканців вулиці Львівської, помітили на собі кліщів. Паразити ще не встиг вкусити, але така рання поява цих комах не на жарт налякала чоловіків. Журналісти



«За даними травпункту, за останній місяць у Луцьку не було звернень від лучан до медиків щодо укусів кліщів», - розповів медичний директор Луцької клінічної лікарні Володимир Шендибило.



За його словами, аби вберегтися від кліщів необхідно носити закритий одяг та головний убір. Після відвідин лісових посадок чи парків оглядати себе.



«Зараз, поки тепла немає, кліщі не будуть надто активні. Але коли потепліє, то є ризик того, що вони активізуються, дадуть про себе знати», - відзначив Володимир Шендибило.



За порадою медика, якщо вже кліщ вкусив, то необхідно звернутися у травпункт. Він працює цілодобово.



«Лікарі знають, що у таких випадках необхідно робити і нададуть вам допомогу», - підсумував Володимир Шендибило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в районі вулиці Львівської вже з’явилися перші кліщі. Про це повідомили місцеві мешканці, що мало не стали жертвами небезпечних комах.Під час садових робіт двоє лучан, мешканців вулиці Львівської, помітили на собі кліщів. Паразити ще не встиг вкусити, але така рання поява цих комах не на жарт налякала чоловіків. Журналісти ВСН звернулися до лікарів Медичного об’єднання Луцької територіальної громади, аби дізнатися, яка зараз ситуація із укусами кліщів в обласному центрі Волині і що робити, якщо кліщ уже вкусив.«За даними травпункту, за останній місяць у Луцьку не було звернень від лучан до медиків щодо укусів кліщів», - розповів медичний директор Луцької клінічної лікарніЗа його словами, аби вберегтися від кліщів необхідно носити закритий одяг та головний убір. Після відвідин лісових посадок чи парків оглядати себе.«Зараз, поки тепла немає, кліщі не будуть надто активні. Але коли потепліє, то є ризик того, що вони активізуються, дадуть про себе знати», - відзначив Володимир Шендибило.За порадою медика, якщо вже кліщ вкусив, то необхідно звернутися у травпункт. Він працює цілодобово.«Лікарі знають, що у таких випадках необхідно робити і нададуть вам допомогу», - підсумував Володимир Шендибило.

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