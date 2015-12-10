Піймали на хабарі: на Волині поновлять на посаді звільненого митника

Віталія Хмілярука, якого затримали під час отримання хабаря за імпорт товарів.



Про це відомо з вироку Волинського окружного адміністративного суду, пише



У рішенні зазначають, що позивач вважає наказ Волинської митниці від 20.11.2023 про припинення державної служби та звільнення митника протиправним і таким, що підлягає скасуванню.



Окрім того, позивач вказує, що ні оскаржуваний наказ, ні подання дисциплінарної комісії, яке слугувало підставою винесення наказу про припинення державної служби не містить жодних конкретних обгрунтувань його прийняття, будь-які відомості про те, що працівник митниці вчинив проступок проти інтересів служби взагалі відсутні, тобто відсутній факт будь-якої протиправної поведінки.



Нагадаємо, як інформували в СБУ, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку «послугу» становила 200 дол. США за кожен автомобіль, що ввозив товари. Митників Віталія Хмілярука і Віталія Бортника затримали 14 вересня 2023 року.



Варто зауважити, що суд не погодився з висновками митного органу та констатував, що дисциплінарні проступки Хмілярука не є вчинками, які дискредитують систему митних органів, відтак, це не може бути підставою для звільнення.



«З досліджених матеріалів справи слідує, що а ні оскаржуваний наказ, а ні подання дисциплінарної комісії не містить жодних конкретних обгрунтувань та пояснень щодо порядку визначення та/або виду характеру, нібито вчиненого дисциплінарного позивачем проступку та способу його врахування при визначенні виду дисциплінарного стягнення; характеристики обставин, за яких нібито вчинено порушення та спосіб їх врахування при визначенні виду дисциплінарного стягнення; обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність за, нібито вчинення описаних порушень та способу їх врахування при визначенні виду дисциплінарного стягнення; результатів оцінювання службової діяльності головного державного інспектора відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Волинської митниці ОСОБА_1 ; наявності заохочень та стягнень та ставлення ОСОБА_1 до державної служби; будь-які відомості про те, що ОСОБА_1 вчинив проступок проти інтересів служби взагалі відсутні, тобто відсутній факт будь-якої протиправної поведінки», - йдеться у рішенні суду.



На думку суду, митний орган не дослідив та не зазначив, яка складова чи зміст вчиненого позивачем дисциплінарного проступку свідчать про порушення Присяги держслужбовця та які наслідки вчинення таких дій, що настали, можуть свідчити про необхідність застосування до позивача найсуворішої міри відповідальності, як державного службовця.



«Враховуючи, що звільнення за порушення Присяги є найсуворішою санкцією відповідальності державного службовця, суд зауважує, що у спірному наказі не наведено достатніх мотивувань, чому саме ймовірне порушення позивачем норм законодавства кваліфіковано як порушення Присяги, а не як дисциплінарне правопорушення. Спірний наказ не містить обґрунтованих мотивувань того, яким чином дії, вчинені позивачем, є такими, що підривають довіру до Волинської митниці як до носія влади та дискредитують систему органів Держмитслужби», - зазначають у рішенні.



У суді наголошують, що встановлені за результатами дисциплінарного провадження дисциплінарні проступки, які проявились у порушенні Хмілярука присяги державного службовця та дії, що шкодять авторитету державної служби, не знайшли своє підтвердження під час розгляду цієї адміністративної справи та не є вчинком, який дискредитує систему митних органів, відтак, не може бути підставою для звільнення.



Отож, суд визнав протиправним та скасував наказ Волинської митниці про звільнення Віталія Хмілярука з посади. Його поновили на посаді головного державного інспектора відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Волинської митниці, з 23.11.2023.



Проте рішення можна оскаржити в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги.



Варто зауважити, що Київський апеляційний суд відмовився повернути митнику Range Rover, 11 380 грн та 6800$, які вилучили під час затримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд зобов'язав поновити на посаді головного держінспектора відділу контролю митної вартості управління митних платежів Волинської митниці, якого затримали під час отримання хабаря за імпорт товарів.Про це відомо з вироку Волинського окружного адміністративного суду, пише Insider Media У рішенні зазначають, що позивач вважає наказ Волинської митниці від 20.11.2023 про припинення державної служби та звільнення митника протиправним і таким, що підлягає скасуванню.Окрім того, позивач вказує, що ні оскаржуваний наказ, ні подання дисциплінарної комісії, яке слугувало підставою винесення наказу про припинення державної служби не містить жодних конкретних обгрунтувань його прийняття, будь-які відомості про те, що працівник митниці вчинив проступок проти інтересів служби взагалі відсутні, тобто відсутній факт будь-якої протиправної поведінки.Нагадаємо, як інформували в СБУ, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку «послугу» становила 200 дол. США за кожен автомобіль, що ввозив товари. Митників Віталія Хмілярука і Віталія Бортника затримали 14 вересня 2023 року.Варто зауважити, що суд не погодився з висновками митного органу та констатував, що дисциплінарні проступки Хмілярука не є вчинками, які дискредитують систему митних органів, відтак, це не може бути підставою для звільнення.«З досліджених матеріалів справи слідує, що а ні оскаржуваний наказ, а ні подання дисциплінарної комісії не містить жодних конкретних обгрунтувань та пояснень щодо порядку визначення та/або виду характеру, нібито вчиненого дисциплінарного позивачем проступку та способу його врахування при визначенні виду дисциплінарного стягнення; характеристики обставин, за яких нібито вчинено порушення та спосіб їх врахування при визначенні виду дисциплінарного стягнення; обставин, що пом`якшують чи обтяжують відповідальність за, нібито вчинення описаних порушень та способу їх врахування при визначенні виду дисциплінарного стягнення; результатів оцінювання службової діяльності головного державного інспектора відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Волинської митниці ОСОБА_1 ; наявності заохочень та стягнень та ставлення ОСОБА_1 до державної служби; будь-які відомості про те, що ОСОБА_1 вчинив проступок проти інтересів служби взагалі відсутні, тобто відсутній факт будь-якої протиправної поведінки», - йдеться у рішенні суду.На думку суду, митний орган не дослідив та не зазначив, яка складова чи зміст вчиненого позивачем дисциплінарного проступку свідчать про порушення Присяги держслужбовця та які наслідки вчинення таких дій, що настали, можуть свідчити про необхідність застосування до позивача найсуворішої міри відповідальності, як державного службовця.«Враховуючи, що звільнення за порушення Присяги є найсуворішою санкцією відповідальності державного службовця, суд зауважує, що у спірному наказі не наведено достатніх мотивувань, чому саме ймовірне порушення позивачем норм законодавства кваліфіковано як порушення Присяги, а не як дисциплінарне правопорушення. Спірний наказ не містить обґрунтованих мотивувань того, яким чином дії, вчинені позивачем, є такими, що підривають довіру до Волинської митниці як до носія влади та дискредитують систему органів Держмитслужби», - зазначають у рішенні.У суді наголошують, що встановлені за результатами дисциплінарного провадження дисциплінарні проступки, які проявились у порушенні Хмілярука присяги державного службовця та дії, що шкодять авторитету державної служби, не знайшли своє підтвердження під час розгляду цієї адміністративної справи та не є вчинком, який дискредитує систему митних органів, відтак, не може бути підставою для звільнення.Отож, суд визнав протиправним та скасував наказ Волинської митниці про звільнення Віталія Хмілярука з посади. Його поновили на посаді головного державного інспектора відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Волинської митниці, з 23.11.2023.Проте рішення можна оскаржити в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги.Варто зауважити, що Київський апеляційний суд відмовився повернути митнику Range Rover, 11 380 грн та 6800$, які вилучили під час затримання.

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