Смерть від ускладнень грипу на Волині: медики розповіли подробиці





Про це в коментарі Валентина Хомутінкіна.



З її слів, діагноз "грип" підтвердили посмертно в лабораторних умовах.



Волинянин мав супутні хронічні захворювання: цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, печінки. За допомогою до медиків він звернувся пізно, зазначила Валентина Хомутінкіна. Вакцини проти грипу та коронавірусної інфекції впродовж останнього року не отримував.



За даними епідеміологів, усього з початку епідсезону на Волині вакцинували від грипу понад 2 570 осіб, зокрема 65 % — з групи ризику (персонал медзакладів, діти, люди з хронічними захворюваннями та віком понад 65 років).



Довідково: Грип типу B більш агресивний і несе ускладнення серцевої патології. Грип В є активним протягом всього року та особливо в осінньо-зимовий період. Передається від людини до людини. Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація. Щеплення від грипу можна робити впродовж усього епідсезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зареєстрували смерть 39-річного чоловіка від ускладнень грипу типу B. Померлий проживав у Луцькому районі.Про це в коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського центру контролю та профілактики хворобЗ її слів, діагноз "грип" підтвердили посмертно в лабораторних умовах.Волинянин мав супутні хронічні захворювання: цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, печінки. За допомогою до медиків він звернувся пізно, зазначила Валентина Хомутінкіна. Вакцини проти грипу та коронавірусної інфекції впродовж останнього року не отримував.За даними епідеміологів, усього з початку епідсезону на Волині вакцинували від грипу понад 2 570 осіб, зокрема 65 % — з групи ризику (персонал медзакладів, діти, люди з хронічними захворюваннями та віком понад 65 років).Довідково: Грип типу B більш агресивний і несе ускладнення серцевої патології. Грип В є активним протягом всього року та особливо в осінньо-зимовий період. Передається від людини до людини. Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація. Щеплення від грипу можна робити впродовж усього епідсезону.

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