Звільнили начальника управління капітального будівництва Луцькради

Леоніда Карабана звільнили з посади начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради на підставі його заяви.



Про це йдеться у розпоряджені міського голови від 29 лютого.



З 1 березня управління тимчасово стала очолювати заступник начальника цього управління Ірина Сметана.



Леонід Карабан працював в управлінні капітального будівництва Луцькради з вересня 2006 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! звільнили з посади начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради на підставі його заяви.Про це йдеться у розпоряджені міського голови від 29 лютого.З 1 березня управління тимчасово стала очолювати заступник начальника цього управлінняЛеонід Карабан працював в управлінні капітального будівництва Луцькради з вересня 2006 року.

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