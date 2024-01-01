Звільнили начальника управління капітального будівництва Луцькради
05 березень, 22:48
Леоніда Карабана звільнили з посади начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради на підставі його заяви.
Про це йдеться у розпоряджені міського голови від 29 лютого.
З 1 березня управління тимчасово стала очолювати заступник начальника цього управління Ірина Сметана.
Леонід Карабан працював в управлінні капітального будівництва Луцькради з вересня 2006 року.
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Про це йдеться у розпоряджені міського голови від 29 лютого.
З 1 березня управління тимчасово стала очолювати заступник начальника цього управління Ірина Сметана.
Леонід Карабан працював в управлінні капітального будівництва Луцькради з вересня 2006 року.
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