Звільнили начальника управління капітального будівництва Луцькради

Звільнили начальника управління капітального будівництва Луцькради
Леоніда Карабана звільнили з посади начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради на підставі його заяви.

Про це йдеться у розпоряджені міського голови від 29 лютого.

З 1 березня управління тимчасово стала очолювати заступник начальника цього управління Ірина Сметана.

Леонід Карабан працював в управлінні капітального будівництва Луцькради з вересня 2006 року.

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Теги: Карабан, звільнення
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