Жіночий день: скільки коштують тюльпани в Луцьку





Зробити приємність і подарувати оберемок квітів все одно хочеться багатьом. журналісти сайту



Квітковий базарчик біля ЦУМу



Тут усі тюльпани по 50 гривень за квітку. Є різні кольори та сорти. До речі, на цій локації саме отримували свіженьку партію тюльпанів.



Продавці кажуть, що на свято піднімати ціну не будуть. А ще додають, що зазвичай у них купують одразу цілу пачку тюльпанів, а там 25 штук.



«Квітковий пасаж» на проспекті Волі



Тут знайшли тюльпани по 35-40 гривень за штучку.



Продавці розповіли, що така ціна була і раніше, на День усіх закоханих. Запевнили також, що на 8 березня ціна не підскочить. Показали багато видів цих ніжних квітів. Навіть кучеряві є.



Квіти біля «Гостинця»



Тут ціни стартують від 35 грн за штуку. Верхня межа, на яку натрапили, 40 гривень за один тюльпан.



Продавчині кажуть, що не знають, чи така ж ціна буде на 8 березня. Припускають: може бути й дорожче.



«Яка буде поставка, така буде й ціна, то ще не знаємо. З кожної поставки ціна змінюється», – розповіла одна з флористок.



Продавці кажуть, що є попит і на різноманітні флористичні композиції, і на букет з одного виду зрізаних квітів. Серед фаворитів – тюльпани, троянди, нарциси, мімоза, а ще – гіацинти в горщику.

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