Коли Масниця і Масний тиждень 2024 року: дата, традиції





Часто цей період також носить назву Сирний тиждень, тому що забороняється вживати м'ясні продукти, а ось молочні, зокрема, сири, є обов'язковими на святковому столі, передає



Насправді існує багато альтернативних назв Масного тижня: М'ясопусний тиждень (М'ясопуст), Млинцевий тиждень (Млинець), Повзуха, Молочний тиждень, Об'їдуха, Колодій, Колодка, Пущення тощо. Кожна з них популярна в різних регіонах нашої країни.



Коли початок і кінець Масниці 2024 року



2024 року Масний тиждень розпочнеться 11 березня (у понеділок) і закінчиться 17 березня. Тобто Великий піст після Масниці 2024 року розпочнеться 18 березня.



Це свято здавна символізувало проводи Зими та зустріч Весни. Православна Масниця не має фіксованої дати, адже її святкування прив'язане до Великого посту, що, в свою чергу, розпочинається в залежності від Великодня.



Протягом семи днів святкування Масниці українці печуть млинці, ліплять вареники, які подають із різноманітними начинками, готують кашу (зазвичай банош).



Згідно з дослідженнями науковців, Колодій святкували на території сучасної України ще в дохристиянські часи. А участь у святкуванні переважно брали жінки.



Як називаються дні Масниці: основні традиції на кожен день



Назва Колодій має декілька варіантів походження. Але один із найбільш вірогідних, за словами дослідників, вважається від свята Колодок, яке було популярне серед жінок на початку весни в дохристиянські часи. Щодня жінки та дівчата збиралися разом, а чоловіки повинні були "відкупити" право святкувати разом з ґаздинями.



Кожен день Сирного тижня має своє значення, а тому святкується за певними традиціями.



Понеділок — зустріч Масниці

В перший день свята збираються вдома, печуть млинці та ліплять вареники з різною начинкою. Також дозволялося ходити в гості чи приймати у себе рідню. На головній площі населеного пункту встановлювали опудало Зими.



Вівторок — Заграші

Зазвичай цього дня наші предки влаштовували оглядини. Адже батьки поспішали посватати дітей до початку Великого посту. Також проводили час у гуляннях, гостях.



Середа — Тещині млинці

Зять йшов у гості до своєї тещі, а вона пекла йому млинці. За кількістю та якістю частування можна було сказати, наскільки хорошими були стосунки у сім'ї. Вважалося, чим щасливішою цього дня буде теща, тим краще буде жити подружжя.



Четвер — широка Масниця, Розгуляй

Цього дня люди виходили на народні гуляння. Всі господарські та домашні справи намагалися завершити, щоб покататися на санях, відвідати ярмарку та пострибати через багаття.



П'ятниця — Тещині вечірки

Цього дня вже теща йшла в гості до зятя. Часто вона брала з собою родичів та подруг. А зять обов'язково опікувався своїми гостями, частував їх смаколиками, зазвичай млинцями і варениками.



Субота — Зовицині посиденьки

Заміжні жінки запрошували до себе в гості молодих дівчат, зокрема сестер своїх чоловіків, щоб вручити подарунки і нагодувати млинцями. Разом вони ворожили на майбутнє, веселилися.



Неділя — Проводи Масниці

У християн це свято ще носить назву Прощена неділя. Згідно з традицією люди, зустрівшись, говорять один одному "Пробач мені", а відповісти потрібно "Бог простить і я прощаю". Святкування закінчувалися спалюванням опудала Зими на вулиці та поминками покійників.



Масниця 2024 року: що не можна робити у свято



Як і в будь-яке інше свято краще утриматися від сварок, суперечок, лайок. Недарма Масниця завершується Прощеною неділею, коли потрібно пробачити всіх своїх рідних та друзів. Також за повір'ям не можна було прясти і шити в період Колодія, щоб молоко не скисло.



Також варто запам'ятати і інші важливі прикмети, які пов'язані з Масницею:



Якщо млинці виходять пишні та красиві, то й рік буде щасливим і багатим на врожай, а якщо прилипають і рвуться – будуть труднощі.

Хто на Масницю на частування скупиться, той за рік розориться.

Першим млинцем згадують покійних родичів.

Чим більше млинців напекти, тим більше сонячних днів доведеться зустріти цього року.

Якщо зятю припали до душі тещини млинці, то вони проживуть цей рік у злагоді та взаєморозумінні.

Несподівані гості на Масницю – щастя у домівці.

Якщо на Масницю пробачати образи, – тим самим наближати у своєму житті оновлення.



А ще в народі вірили, якщо на Масницю мороз, то літо буде спекотним. А ось, якщо в цей період курка може напитися з калюжі, отже весна прийде рано і мине швидко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масниця — одне з найбільш веселих старослов'янських свят, яке дійшло до наших днів. Розпочинається воно за неділю перед Великим постом і триває сім днів, кожен із яких має свою назву.Часто цей період також носить назву Сирний тиждень, тому що забороняється вживати м'ясні продукти, а ось молочні, зокрема, сири, є обов'язковими на святковому столі, передає ТСН Насправді існує багато альтернативних назв Масного тижня: М'ясопусний тиждень (М'ясопуст), Млинцевий тиждень (Млинець), Повзуха, Молочний тиждень, Об'їдуха, Колодій, Колодка, Пущення тощо. Кожна з них популярна в різних регіонах нашої країни.2024 року Масний тиждень розпочнеться 11 березня (у понеділок) і закінчиться 17 березня. Тобто Великий піст після Масниці 2024 року розпочнеться 18 березня.Це свято здавна символізувало проводи Зими та зустріч Весни. Православна Масниця не має фіксованої дати, адже її святкування прив'язане до Великого посту, що, в свою чергу, розпочинається в залежності від Великодня.Протягом семи днів святкування Масниці українці печуть млинці, ліплять вареники, які подають із різноманітними начинками, готують кашу (зазвичай банош).Згідно з дослідженнями науковців, Колодій святкували на території сучасної України ще в дохристиянські часи. А участь у святкуванні переважно брали жінки.Назва Колодій має декілька варіантів походження. Але один із найбільш вірогідних, за словами дослідників, вважається від свята Колодок, яке було популярне серед жінок на початку весни в дохристиянські часи. Щодня жінки та дівчата збиралися разом, а чоловіки повинні були "відкупити" право святкувати разом з ґаздинями.Кожен день Сирного тижня має своє значення, а тому святкується за певними традиціями.Понеділок — зустріч МасниціВ перший день свята збираються вдома, печуть млинці та ліплять вареники з різною начинкою. Також дозволялося ходити в гості чи приймати у себе рідню. На головній площі населеного пункту встановлювали опудало Зими.Вівторок — ЗаграшіЗазвичай цього дня наші предки влаштовували оглядини. Адже батьки поспішали посватати дітей до початку Великого посту. Також проводили час у гуляннях, гостях.Середа — Тещині млинціЗять йшов у гості до своєї тещі, а вона пекла йому млинці. За кількістю та якістю частування можна було сказати, наскільки хорошими були стосунки у сім'ї. Вважалося, чим щасливішою цього дня буде теща, тим краще буде жити подружжя.Четвер — широка Масниця, РозгуляйЦього дня люди виходили на народні гуляння. Всі господарські та домашні справи намагалися завершити, щоб покататися на санях, відвідати ярмарку та пострибати через багаття.П'ятниця — Тещині вечіркиЦього дня вже теща йшла в гості до зятя. Часто вона брала з собою родичів та подруг. А зять обов'язково опікувався своїми гостями, частував їх смаколиками, зазвичай млинцями і варениками.Субота — Зовицині посиденькиЗаміжні жінки запрошували до себе в гості молодих дівчат, зокрема сестер своїх чоловіків, щоб вручити подарунки і нагодувати млинцями. Разом вони ворожили на майбутнє, веселилися.Неділя — Проводи МасниціУ християн це свято ще носить назву Прощена неділя. Згідно з традицією люди, зустрівшись, говорять один одному "Пробач мені", а відповісти потрібно "Бог простить і я прощаю". Святкування закінчувалися спалюванням опудала Зими на вулиці та поминками покійників.Як і в будь-яке інше свято краще утриматися від сварок, суперечок, лайок. Недарма Масниця завершується Прощеною неділею, коли потрібно пробачити всіх своїх рідних та друзів. Також за повір'ям не можна було прясти і шити в період Колодія, щоб молоко не скисло.Також варто запам'ятати і інші важливі прикмети, які пов'язані з Масницею:Якщо млинці виходять пишні та красиві, то й рік буде щасливим і багатим на врожай, а якщо прилипають і рвуться – будуть труднощі.Хто на Масницю на частування скупиться, той за рік розориться.Першим млинцем згадують покійних родичів.Чим більше млинців напекти, тим більше сонячних днів доведеться зустріти цього року.Якщо зятю припали до душі тещини млинці, то вони проживуть цей рік у злагоді та взаєморозумінні.Несподівані гості на Масницю – щастя у домівці.Якщо на Масницю пробачати образи, – тим самим наближати у своєму житті оновлення.А ще в народі вірили, якщо на Масницю мороз, то літо буде спекотним. А ось, якщо в цей період курка може напитися з калюжі, отже весна прийде рано і мине швидко.

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