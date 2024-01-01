Мер Володимира пояснив, чому місто не виділило 27 мільйонів на армію
05 березень, 23:44
Міський голова Ігор Пальонка провів брифінг для представників місцевих ЗМІ.
Розпочали з резонансних питань чергової сесії, яка відбулась днями.
Про це інформує офіційний сайт міста.
«Передусім журналістів цікавила доля не підтриманих депутатами 27 мільйонів, які передбачались на проведення робіт з облаштування пункту постійної дислокації 100-ї бригади у місті. У 2023 році ці кошти виділялись, однак військовики їх не встигли освоїти. За цей час питання набуло розголосу і, можливо, саме це стало причиною, що депутати обережніше приймали чергове своє рішення. Кошти ці і далі у вільних лишках. А командир бригади запевняє, що готовий знову переконувати і наводити свої аргументи щодо необхідності використання озвученої суми саме на заявлені потреби», -йдеться у повідомленні.
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Розпочали з резонансних питань чергової сесії, яка відбулась днями.
Про це інформує офіційний сайт міста.
«Передусім журналістів цікавила доля не підтриманих депутатами 27 мільйонів, які передбачались на проведення робіт з облаштування пункту постійної дислокації 100-ї бригади у місті. У 2023 році ці кошти виділялись, однак військовики їх не встигли освоїти. За цей час питання набуло розголосу і, можливо, саме це стало причиною, що депутати обережніше приймали чергове своє рішення. Кошти ці і далі у вільних лишках. А командир бригади запевняє, що готовий знову переконувати і наводити свої аргументи щодо необхідності використання озвученої суми саме на заявлені потреби», -йдеться у повідомленні.
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