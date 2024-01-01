В Україні почнеться затяжне похолодання: синоптикиня назвала дату

В Україні почнеться затяжне похолодання: синоптикиня назвала дату
В Україні від 6 березня очікується похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає ТСН.

За її даними, температура повітря завтра протягом дня не перевищить +1...5℃, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше, +8...12℃, Вночі буде від +3℃ до -3℃.

"Перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається від 16 березня. Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень", - написала вона.

Завтра дощ та мокрий сніг пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумщини). На решті території - у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні. Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.

У Києві завтра також очікується похолодання - протягом дня буде лише +1...3℃, очікується поривчастий північно-східний вітер. А найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу. Вдень, 6 березня, в столиці опадів не буде.

"Морози будуть переважно вночі. Найнижче стовпчики термометрів опускатимуться до -3...6 градусів, на північному сході України хіба часом до -9...11 градусів. А в денні години передбачається 0...+5 градусів, за умови сонячної погоди до +3...7 градусів", - додала Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні почнеться затяжне похолодання: синоптикиня назвала дату
Сьогодні, 01:30
6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мер Володимира пояснив, чому місто не виділило 27 мільйонів на армію
05 березень, 23:44
Коли Масниця і Масний тиждень 2024 року: дата, традиції
05 березень, 23:11
Звільнили начальника управління капітального будівництва Луцькради
05 березень, 22:48
Схожі новини
Якою буде погода навесні 2024: прогноз Якою буде погода навесні 2024: прогноз
26 лютий, 07:14
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
17 лютий, 20:00
Ще ближче до весни: що чекати від погоди наступного тижня Ще ближче до весни: що чекати від погоди наступного тижня
28 січень, 01:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 січня
27 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні почнеться затяжне похолодання: синоптикиня назвала дату
Сьогодні, 01:30
 0
6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мер Володимира пояснив, чому місто не виділило 27 мільйонів на армію
05 березень, 23:44
 0
Коли Масниця і Масний тиждень 2024 року: дата, традиції
05 березень, 23:11
 0
Звільнили начальника управління капітального будівництва Луцькради
05 березень, 22:48
 0
Медіа
відео
1/8