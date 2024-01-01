В Україні почнеться затяжне похолодання: синоптикиня назвала дату





Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає



За її даними, температура повітря завтра протягом дня не перевищить +1...5℃, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше, +8...12℃, Вночі буде від +3℃ до -3℃.



"Перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається від 16 березня. Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень", - написала вона.



Завтра дощ та мокрий сніг пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумщини). На решті території - у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні. Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.



У Києві завтра також очікується похолодання - протягом дня буде лише +1...3℃, очікується поривчастий північно-східний вітер. А найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу. Вдень, 6 березня, в столиці опадів не буде.



"Морози будуть переважно вночі. Найнижче стовпчики термометрів опускатимуться до -3...6 градусів, на північному сході України хіба часом до -9...11 градусів. А в денні години передбачається 0...+5 градусів, за умови сонячної погоди до +3...7 градусів", - додала Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні від 6 березня очікується похолодання.Про це повідомила синоптикиня, передає ТСН За її даними, температура повітря завтра протягом дня не перевищить +1...5℃, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше, +8...12℃, Вночі буде від +3℃ до -3℃."Перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається від 16 березня. Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень", - написала вона.Завтра дощ та мокрий сніг пройдуть в західних областях, а також вночі та вранці на півночі України (окрім Сумщини). На решті території - у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні. Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.У Києві завтра також очікується похолодання - протягом дня буде лише +1...3℃, очікується поривчастий північно-східний вітер. А найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу. Вдень, 6 березня, в столиці опадів не буде."Морози будуть переважно вночі. Найнижче стовпчики термометрів опускатимуться до -3...6 градусів, на північному сході України хіба часом до -9...11 градусів. А в денні години передбачається 0...+5 градусів, за умови сонячної погоди до +3...7 градусів", - додала Діденко.

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