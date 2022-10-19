У Володимирі планують облаштувати куби із портретами загиблих військових





Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка на брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, інформує



Рідні загиблих уже зібрали уже пів сотні підписів на підтримку цієї ініціативи.



«Профільні управління вже отримали завдання знайти варіанти, де можемо їх розмістити. Переконаний, що це має бути центральна частина міста. Зробимо це обов’язково», зазначив міський голова.



Слід зауважити, що подібні куби-банери встановили у багатьох містах України.



На брифінгу також йшлося про процес демонтажу/перенесення пам'ятника радянського періоду, що розташований на площі Героїв.



«Наразі будемо виготовляти облікову документацію, адже вона виявилась надто старою. Далі будемо діяти в межах чинного законодавства про охорону культурної спадщини, чекатимемо на погодження профільного міністерства. Але у планах – все-таки перенести цю пам’ятку з центральної площі міста. Зробимо все для того, щоб на це все витратити мінімум коштів», наголосив очільник Володимир-Волинської громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі планують встановити вуличні куби-банери з портретами загиблих на війні жителів громади.Про це повідомив міський голована брифінгу з представниками місцевих ЗМІ, інформує Район. Володимир Рідні загиблих уже зібрали уже пів сотні підписів на підтримку цієї ініціативи.«Профільні управління вже отримали завдання знайти варіанти, де можемо їх розмістити. Переконаний, що це має бути центральна частина міста. Зробимо це обов’язково», зазначив міський голова.Слід зауважити, що подібні куби-банери встановили у багатьох містах України.На брифінгу також йшлося про процес демонтажу/перенесення пам'ятника радянського періоду, що розташований на площі Героїв.«Наразі будемо виготовляти облікову документацію, адже вона виявилась надто старою. Далі будемо діяти в межах чинного законодавства про охорону культурної спадщини, чекатимемо на погодження профільного міністерства. Але у планах – все-таки перенести цю пам’ятку з центральної площі міста. Зробимо все для того, щоб на це все витратити мінімум коштів», наголосив очільник Володимир-Волинської громади.

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