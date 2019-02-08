Минулого року в Луцьку було вакциновано від сказу 2413 тварин

Минулого року в Луцьку було вакциновано від сказу 2413 тварин
У 2023 році КП "Ласка" вакцинувало від сказу 2413 собак та котів.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директорка КП "Ласка" Оксана Богданюк.

"За 2023 рік наше підприємство вакцинувало від сказу 2413 собак та котів. Ми також пролікували 271 тварину.

У минулому році було стерилізовано 1099 котів та 659 собак. Крім цього, 110 тварин прилаштовано у добрі руки", - розповіла Оксана Богданюк.

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Теги: тварини, сказ, вакцинація
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