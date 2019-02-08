Минулого року в Луцьку було вакциновано від сказу 2413 тварин





Про це у коментарі власкору Оксана Богданюк.



"За 2023 рік наше підприємство вакцинувало від сказу 2413 собак та котів. Ми також пролікували 271 тварину.



У минулому році було стерилізовано 1099 котів та 659 собак. Крім цього, 110 тварин прилаштовано у добрі руки", - розповіла Оксана Богданюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році КП "Ласка" вакцинувало від сказу 2413 собак та котів.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директорка КП "Ласка""За 2023 рік наше підприємство вакцинувало від сказу 2413 собак та котів. Ми також пролікували 271 тварину.У минулому році було стерилізовано 1099 котів та 659 собак. Крім цього, 110 тварин прилаштовано у добрі руки", - розповіла Оксана Богданюк.

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