Минулого року в Луцьку було вакциновано від сказу 2413 тварин
Сьогодні, 08:20
У 2023 році КП "Ласка" вакцинувало від сказу 2413 собак та котів.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директорка КП "Ласка" Оксана Богданюк.
"За 2023 рік наше підприємство вакцинувало від сказу 2413 собак та котів. Ми також пролікували 271 тварину.
У минулому році було стерилізовано 1099 котів та 659 собак. Крім цього, 110 тварин прилаштовано у добрі руки", - розповіла Оксана Богданюк.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директорка КП "Ласка" Оксана Богданюк.
"За 2023 рік наше підприємство вакцинувало від сказу 2413 собак та котів. Ми також пролікували 271 тварину.
У минулому році було стерилізовано 1099 котів та 659 собак. Крім цього, 110 тварин прилаштовано у добрі руки", - розповіла Оксана Богданюк.
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