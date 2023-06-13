Волинянка виграла 500 000 гривень у лотерею

Альона, виграла 500 000 гривень у миттєву лотерею «Грошенята».



Про це йдеться на сайті МСЛ.



Щаслива переможниця дізналася про свій виграш одразу на касі маркету, а за білет, в якому опинився виграш, заплатила всього 20 гривень. Вона вже контактувала з представниками оператора державних лотерей «М.С.Л.» та розпочала процедуру оформлення виграшу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1-го березня у Володимирі, жінка на ім’я, виграла 500 000 гривень у миттєву лотерею «Грошенята».Про це йдеться на сайті МСЛ.Щаслива переможниця дізналася про свій виграш одразу на касі маркету, а за білет, в якому опинився виграш, заплатила всього 20 гривень. Вона вже контактувала з представниками оператора державних лотерей «М.С.Л.» та розпочала процедуру оформлення виграшу.

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