Скаржився на проблеми з суглобами: на Волині повторно судили чоловіка, який відмовився від повістки





Чоловіку обрали нову міру покарання, сказано у вироку апеляційного суду, передає



Що відомо про справу волинянина





Обвинувачений — житель села Поступель Ковельського району. На обліку як військовозобов'язаний чоловік перебуває з 19 червня 1998 року.



10 липня 2023 року чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від призову та поінформували, що 11 липня він має з'явитися в пункт збору для відправлення у військову частину з подальшим проходженням військової служби.



Отримувати повістку від працівників районного ТЦК відмовився і в пункт збору не з'явився. 29 серпня 2023-го Ратнівська позаштатна військово-лікарська комісія за результатами медогляду визнала його обмежено придатним до військової служби.



У листопаді Ратнівський районний суд визнав волинянина винним та позбавив волі на три роки. Однак на підставі статей 75, 76 Кримінального кодексу призначив іспитовий строк.



Продовження справи: пояснення обвинуваченого



Прокурор у цій справі із висновком суду не погодився та подав апеляційну скаргу.ю У ній він зазначив: районний суд прийняв надмірно м'яку міру покарання і не врахував інформацію від органу пробації про те, що волинянин має середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення.



25 січня 2024 року обвинувачений надіслав до Волинського апеляційного суду заперечення на апеляційну скаргу прокурора, де просив залишити оскаржуване судове рішення без змін.



Під час судового розгляду волинянин свою вину визнав повністю, зазначивши, що вирок є достатнім для виправлення.



Сам обвинувачений пояснив, що не прибув до РТЦК та СП у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, зокрема що має проблеми з суглобами. Також додав, що готує для подачі необхідні документи для оформлення групи по інвалідності через наявні важкі захворювання.



Після заслуханих доповідей колегія суддів Волинського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора про призначення нового покарання для волинянина за ухилення від призову на військову службу. У повторному вироку чоловіка засудили до трьох років за ґратами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський апеляційний суд скасував попередній вирок Ратнівського районного суду, яким за ухилення від призову на військову службу волинянина визнали винним, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим строком.Чоловіку обрали нову міру покарання, сказано у вироку апеляційного суду, передає Суспільне Обвинувачений — житель села Поступель Ковельського району. На обліку як військовозобов'язаний чоловік перебуває з 19 червня 1998 року.10 липня 2023 року чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від призову та поінформували, що 11 липня він має з'явитися в пункт збору для відправлення у військову частину з подальшим проходженням військової служби.Отримувати повістку від працівників районного ТЦК відмовився і в пункт збору не з'явився. 29 серпня 2023-го Ратнівська позаштатна військово-лікарська комісія за результатами медогляду визнала його обмежено придатним до військової служби.У листопаді Ратнівський районний суд визнав волинянина винним та позбавив волі на три роки. Однак на підставі статей 75, 76 Кримінального кодексу призначив іспитовий строк.Прокурор у цій справі із висновком суду не погодився та подав апеляційну скаргу.ю У ній він зазначив: районний суд прийняв надмірно м'яку міру покарання і не врахував інформацію від органу пробації про те, що волинянин має середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення.25 січня 2024 року обвинувачений надіслав до Волинського апеляційного суду заперечення на апеляційну скаргу прокурора, де просив залишити оскаржуване судове рішення без змін.Під час судового розгляду волинянин свою вину визнав повністю, зазначивши, що вирок є достатнім для виправлення.Сам обвинувачений пояснив, що не прибув до РТЦК та СП у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, зокрема що має проблеми з суглобами. Також додав, що готує для подачі необхідні документи для оформлення групи по інвалідності через наявні важкі захворювання.Після заслуханих доповідей колегія суддів Волинського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора про призначення нового покарання для волинянина за ухилення від призову на військову службу. У повторному вироку чоловіка засудили до трьох років за ґратами.

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