Воїни з Волині на фронті влаштували пекло для окупантів: ефектне відео

Воїни з Волині на фронті влаштували пекло для окупантів: ефектне відео
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників та їхню техніку.

Відео у телеграмі опублікувала військова частина.

«Пригоди тривають! Що цього разу «их мальчікам» влаштували Князівські воїни дивіться в черговій серії», - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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