Воїни з Волині на фронті влаштували пекло для окупантів: ефектне відео
Сьогодні, 19:08
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників та їхню техніку.
Відео у телеграмі опублікувала військова частина.
«Пригоди тривають! Що цього разу «их мальчікам» влаштували Князівські воїни дивіться в черговій серії», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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Відео у телеграмі опублікувала військова частина.
«Пригоди тривають! Що цього разу «их мальчікам» влаштували Князівські воїни дивіться в черговій серії», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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