Воїни з Волині на фронті влаштували пекло для окупантів: ефектне відео





Відео у телеграмі опублікувала військова частина.



«Пригоди тривають! Що цього разу «их мальчікам» влаштували Князівські воїни дивіться в черговій серії», - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників та їхню техніку.Відео у телеграмі опублікувала військова частина.«Пригоди тривають! Що цього разу «их мальчікам» влаштували Князівські воїни дивіться в черговій серії», - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, у Волинській бригадіна кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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