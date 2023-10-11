Полковник США зливав секретну інформацію про війну в Україні на сайті знайомств

Полковник США зливав секретну інформацію про війну в Україні на сайті знайомств
Цивільний службовець ВПС США, призначений до Стратегічного командування США на базі ВПС Оффутт, був заарештований за ймовірну змову з метою передачі та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони на іноземній платформі онлайн-знайомств.

Про це повідомляє Департамент юстиції США.

Згідно з обвинуваченням, 63-річний Девід Франклін Слейтер із штату Небраска працював у секретній зоні і мав допуск «Цілком таємно» з серпня 2021 року або приблизно до квітня 2022 року або приблизно після виходу у відставку в чині підполковника. Стверджується, що Слейтер навмисно, неналежним чином і незаконно передав секретні дані, які, як він мав підстави вважати, можуть бути використані на шкоду Сполученим Штатам або на користь іншої країни, на іноземній платформі онлайн-знайомств. особі, не уповноваженій на отримання такої інформації.

«Як стверджується, пан Слейтер, цивільний службовець ВПС і підполковник армії США у відставці, свідомо передавав секретну інформацію національної оборони іншій особі, явно нехтуючи безпекою своєї країни та своєю присягою зберігати її таємниці», — сказав помічник прокурора.

«Певні обов’язки покладаються на осіб, які мають доступ до цілком секретної інформації. Звинувачення проти пана Слейтера ставлять під сумнів те, чи він зрадив свої обов’язки», – заявила прокурор округу Небраска Сьюзан Лер.

«ФБР розслідує тих, хто вирішив незаконно використовувати свій доступ до секретної інформації, щоб поставити під загрозу нашу національну безпеку», — заявив спеціальний відповідальний агент Юджин Ковел з польового офісу ФБР в Омасі.

Згідно з обвинувачувальними документами, Слейтер був присутній на брифінгах щодо війни Росії проти України, які мали рівень секретності. Потім Слейтер передав секретні дані, про які він дізнався з цих брифінгів через платформу обміну повідомленнями іноземного веб-сайту онлайн-знайомств, своєму співрозмовнику, який стверджував, що є жінкою, що живе в Україні.

Учасниця змови регулярно просила Слейтера надати їй секретні дані. У відповідь на ці запити Слейтер справді надав їй секретну інформацію, зокрема щодо військових цілей і російських військових можливостей, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.

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Теги: шпигуни, росія
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