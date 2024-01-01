У Луцькому районі від грипу помер чоловік
Сьогодні, 18:29
Протягом минулого тижня на Волині медики зареєстрували 6196 випадків ГРВІ, зокрема, 43 випадки COVID-19.
Захворюваність на ГРВІ залишається на рівні попереднього тижня, а на коронавірусну хворобу знизилася на 24,5%, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серед негативних тенденцій, що спостерігаються, – близько 67% всіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 145 осіб, із них 4 – з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих близько 57% – діти.
Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 10% перевищує епідемічний поріг та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Зареєстровано летальний випадок від грипу В. Помер чоловік у Луцькому районі, котрий мав супутні хронічні захворювання та пізно звернувся за медичною допомогою. Від грипу та COVID-19 протягом останніх 12 місяців не був щеплений.
Із 2 жовтня 2023 року по 3 березня 2024-го на ГРВІ в області перехворіли більше 130 тисяч людей. Це становить 13% населення області й на 38% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.
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Захворюваність на ГРВІ залишається на рівні попереднього тижня, а на коронавірусну хворобу знизилася на 24,5%, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серед негативних тенденцій, що спостерігаються, – близько 67% всіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 145 осіб, із них 4 – з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих близько 57% – діти.
Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 10% перевищує епідемічний поріг та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Зареєстровано летальний випадок від грипу В. Помер чоловік у Луцькому районі, котрий мав супутні хронічні захворювання та пізно звернувся за медичною допомогою. Від грипу та COVID-19 протягом останніх 12 місяців не був щеплений.
Із 2 жовтня 2023 року по 3 березня 2024-го на ГРВІ в області перехворіли більше 130 тисяч людей. Це становить 13% населення області й на 38% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.
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У Луцькому районі від грипу помер чоловік
Сьогодні, 18:29