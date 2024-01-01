Аварія на Волині: зіткнулися чотири автівки
Сьогодні, 14:39
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася біля автозаправки WOG у Ковелі, постраждала людина.
Про це пише Конкурент.
Аварія за участю чотирьох автомобілів сталася на виїзді з міста. У пресслужбі волинської поліції підтвердили факт аварії.
«Зіткнулося 4 автомобілі, попередньо потрепілих нема, автомобілі отримали механічні пошкодження. На місці працює СОГ», – сказала речниця поліції Волині Ольга Бузулук.
Однак постраждалі таки є. Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, у ДТП постраждала жінка. Її госпіталізували у Ковельське ТМО з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.
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Про це пише Конкурент.
Аварія за участю чотирьох автомобілів сталася на виїзді з міста. У пресслужбі волинської поліції підтвердили факт аварії.
«Зіткнулося 4 автомобілі, попередньо потрепілих нема, автомобілі отримали механічні пошкодження. На місці працює СОГ», – сказала речниця поліції Волині Ольга Бузулук.
Однак постраждалі таки є. Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, у ДТП постраждала жінка. Її госпіталізували у Ковельське ТМО з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.
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