На Волині 42-річна водійка на смерть збила чоловіка

На Волині 42-річна водійка на смерть збила чоловіка
У Володимирському районі поліція встановлює особу загиблого у ДТП чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 4 березня, на автодорозі між селами Заріччя та Новосілки.

42-річна жителька Нововолинська, керуючи автомобілем Volkswagen Touran, допустила наїзд на невідомого чоловіка.

Від отриманих травм чоловік загинув.

Попередньо, загиблий знаходився на проїжджій частині.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нині поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка (фото 18+).

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про загиблого громадянина, повідомити за телефонами: +380 97 332 9243 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП, смерть
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