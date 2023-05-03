За майже 2 роки в медичному центрі на Волині пролікували 15 тисяч військових





Бійців почали приймати з травня 2022-го, розповів Олег Каліщук.



Військовослужбовець Владислав із Запоріжжя мінно-вибухове поранення отримав під час бойового завдання на Донеччині. Спочатку лікувався в Дніпрі, згодом чоловіка направили до медичного центру на Волинь.



"З травня була Авдіївка, Мар’їнка, Роботине. 19 лютого перевозили боєкомплект, підірвалися на міні, машина перевернулася і я отримав поранення плеча, інші хлопці живі, здорові. Пару тижнів — і буду як новенький", — говорить Владислав.



Ще один пацієнт центру — 35-річний сапер Олексій з Рівненщини. Боєць розповів: підірвався на міні, тиждень лікується на Волині.



"У Кліщіївці під час бойового завдання наступив на міну та отримав поранення. Все добре зробили, позашивали, перелом зібрали, шпиці поставили", — каже військовослужбовець.



Обласний центр ортопедії, травматології та артроскопії розрахований на 42 ліжко-місця, половину з них нині займають військовослужбовці, каже завідувач відділення Олег Каліщук.



"Травми, з якими приїжджають з фронту, це — відкриті, важкі травми з пошкодженнями м’яких тканин, судин, нервів, дефектами кісток. Тут треба залучати не лише бригади ортопедів-травматологів, а й судинних хірургів, нейрохірургів, надалі й пластичних хірургів. В нашій клініці це все є", — говорить завідувач відділення.



Від початку повномасштабної війни в обласному центрі ортопедії, травматології та артроскопії зросла кількість операцій. Щомісяця тут відбувається до 80 хірургічних втручань.



Загалом за два роки медики прооперували 4 тисячі пацієнтів, додав завідувач відділення.

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