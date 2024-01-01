На Волині на 68 тисяч оштрафували ухилянта з Донецька

На Волині на 68 тисяч оштрафували ухилянта з Донецька
На Волині Любомльський райсуд на 68 тисяч гривень оштрафував військовозобов’язаного, який замовив фальшиві документи, отримав їх поштою і спробував втекти за кордон.

На пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області його затримали і відправили під суд, пише Сила правди.

На початку грудня 2023 року на пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали уродженця Донецька Миколу Острожного. Чоловік надав підозрілі документи для перетину кордону: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Під час перевірки виявилось, що обидва документи – підроблені.

Як встановило слідство, чоловік замовив документи через месенджер. Для цього надіслав знімок свого паспорта та особисте фото.

У тимчасове посвідчення військовозобов’язаного внесли особисті дані ухилянта, вклеїли його фотокартку, а також зазначили недостовірні відомості про визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Усе це завірили печаткою територіального центру комплектування і соціальної підтримки та підробили підпис начальника установи.

Також на замовлення донеччанину зробили довідку військово-лікарської комісії. У ній йшлося, що чоловік непридатний до військової служби за станом здоров’я. Цей документ також завірили підробленими печаткою та підписами голови й секретаря ВЛК. Липові документи ухилянту відправили «Новою поштою».

У лютому 2024 року Миколу Острожного звинуватили у пособництві в підробці документів та їх використанні (ч.5 ст.27 ч.3, ч.4 ст.358 КК України). У суді він свою вину визнав. Водночас Феміда зважала на пом’якшувальні обставини: чоловік раніше не притягався до кримінальної відповідальності та не має можливості жити за місцем народження через окупацію Донецька.

А 1 березня Миколу Острожного визнали винним. Суддя Любомльського районного суду Сергій Шеремета вирішив оштрафувати ухилянта на 68 тисяч гривень. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений.

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Теги: ухилянт, кордон
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