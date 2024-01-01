Вдарили по ухилянтах: прикордонники вже використовують реєстр «Оберіг»

Із середини лютого Державна прикордонна служба розпочала, щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.Протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів «Оберіг».Міноборони разом з Державною прикордонною службою налагодили обмін між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.«Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. «Оберіг» дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору», — зазначила, заступниця міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку.Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр «Оберіг» — у декілька кліків.«Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону як на «зеленій» ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які б давали право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Частина з них – це військово-облікові документи, начебто, видані в територіальних центрах комплектування. Саме тому налагодження дієвого інформаційного обміну між реєстром «Оберіг» та базою даних Держприкордонслужби дозволяє інспекторам більш ефективно і швидко проводити перевірку таких документів», – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби – прес-секретар