Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту рф
Сьогодні, 15:41
Суд Гааги сьогодні, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту рф Віктора Соколова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний кримінальний суд.
Зазначається, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, а саме Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соколова, в контексті війни в Україні щодо ймовірних злочинів, скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.
У чому їх звинувачують
Кобилаш Сергій Іванович, який у відповідний час був командувачем авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил, і Соколов Віктор Миколайович, який у відповідний час був командувачем Чорноморського флоту, несуть відповідальність за воєнний злочин.
Він полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах, і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського Статуту.
"Є розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини за вчинення діянь спільно і через інших осіб, віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням", - йдеться в заяві суду.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний кримінальний суд.
Зазначається, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, а саме Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соколова, в контексті війни в Україні щодо ймовірних злочинів, скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.
У чому їх звинувачують
Кобилаш Сергій Іванович, який у відповідний час був командувачем авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил, і Соколов Віктор Миколайович, який у відповідний час був командувачем Чорноморського флоту, несуть відповідальність за воєнний злочин.
Він полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах, і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського Статуту.
"Є розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини за вчинення діянь спільно і через інших осіб, віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням", - йдеться в заяві суду.
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