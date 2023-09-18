Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту рф

Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту рф
Суд Гааги сьогодні, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту рф Віктора Соколова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний кримінальний суд.

Зазначається, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, а саме Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соколова, в контексті війни в Україні щодо ймовірних злочинів, скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

У чому їх звинувачують

Кобилаш Сергій Іванович, який у відповідний час був командувачем авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил, і Соколов Віктор Миколайович, який у відповідний час був командувачем Чорноморського флоту, несуть відповідальність за воєнний злочин.

Він полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах, і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського Статуту.

"Є розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини за вчинення діянь спільно і через інших осіб, віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням", - йдеться в заяві суду.

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Теги: Росія, Україна, війна, Гаага
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