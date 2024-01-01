Рада зробила ще один крок до заборони УПЦ МП
Сьогодні, 15:31
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.
Як вона розповіла, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок другого читання до законопроекту №8371 про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором.
Додамо, своєю чергою народний депутат Володимир В'ятрович на сторінці у Facebook написав, що текст законопроєкту "став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".
"Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - зазначив В'ятрович.
За його словами, РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.
"Тепер - рішення за Верховною Радою", - додав нардеп.
Нагадаємо, що цей законопроект, основною метою якого є обмеження діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, було прийнято парламентом у першому читанні 19 жовтня минулого року, згодом до нього було подано понад тисячу правок.
Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков УПЦ МП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів.
Додамо, що в країні час від часу правоохоронці проводять перевірки у святинях, де московський патріархат просуває наративи РФ.
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Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.
Як вона розповіла, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок другого читання до законопроекту №8371 про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором.
Додамо, своєю чергою народний депутат Володимир В'ятрович на сторінці у Facebook написав, що текст законопроєкту "став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".
"Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - зазначив В'ятрович.
За його словами, РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.
"Тепер - рішення за Верховною Радою", - додав нардеп.
Нагадаємо, що цей законопроект, основною метою якого є обмеження діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, було прийнято парламентом у першому читанні 19 жовтня минулого року, згодом до нього було подано понад тисячу правок.
Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков УПЦ МП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів.
Додамо, що в країні час від часу правоохоронці проводять перевірки у святинях, де московський патріархат просуває наративи РФ.
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