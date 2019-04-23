Після пожежі у Луцьку на Потебні сусіди написали заяву на власника згорілої квартири

сталася пожежа, написали заяву до правоохоронців, щоб ті повпливали на власника згорілої квартири.



Про це Дмитро Ектов.



"Жильці звернулися на лінію 102, щоб якось повпливати на громадянина, який там проживає і вчинив пожежу чи підпал, ми не знаємо точно. Це вже дільничний прийде і буде спілкуватися, як це сталося, що сталося і, можливо, притягувати до відповідальності", — сказав патрульний.



Що кажуть сусіди і власник квартири



Як розповіла жителька будинку Тетяна Марчук, 41-річний сусід вживає алкоголь і веде аморальний спосіб життя. Пожежа, зі слів жінки, стала останньою краплею, тому люди написали заяву до правоохоронців.



"Вони тут п’ють, голосно музику слухають, виходять на вулицю, кричать нецензурні слова, а ми страждаємо, діти плачуть, що це таке? Він сидить вдома і все в нього в порядку. Каже, що йому все одно, бо в мене вже печінка, як ганчірка", — каже лучанка.



Після того, як рятувальники загасили вогонь, власник повернувся у житло. Суспільному Іван Коваленко сказав: алкоголь не вживає, чому зайнялося — не знає.



"Відпочивав у себе в кімнаті, дивився телевізор і сталося таке, схоже на кумулятивний заряд, який заряджаєш в танк, судячи по вигорівшому. Вигоріли кімнати, майно, стелі, підлога, комунікації, посуд, ванна, вікна", — каже власник квартири, де сталася пожежа.



Чому сталася пожежа



Під час пожежі власник не травмувався, його вивів з палаючої кватири перехожий, розповів Суспільному головний інспектор Луцького райуправління ДСНС Іван Ющик. Попередньо, пожежа розпочалася з ліжка у одній з кімнат.



"Чи перебував він в тій кімнаті – встановити важко, тому що він постійно плутається в свідченнях: то він там був, то він там не був, тому встановити точно, де він перебував не можемо", — додав рятувальник.



Зі слів Івана Ющика, наразі рятувальники розглядають три ймовірні причини загорання — необережне поводження з вогнем, коротке замикання чи необережність під час куріння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці двоповерхового будинку на вулиці Потебні у Луцьку, де 5 березня, написали заяву до правоохоронців, щоб ті повпливали на власника згорілої квартири.Про це Суспільному розповів патрульний поліцейський"Жильці звернулися на лінію 102, щоб якось повпливати на громадянина, який там проживає і вчинив пожежу чи підпал, ми не знаємо точно. Це вже дільничний прийде і буде спілкуватися, як це сталося, що сталося і, можливо, притягувати до відповідальності", — сказав патрульний.Як розповіла жителька будинку, 41-річний сусід вживає алкоголь і веде аморальний спосіб життя. Пожежа, зі слів жінки, стала останньою краплею, тому люди написали заяву до правоохоронців."Вони тут п’ють, голосно музику слухають, виходять на вулицю, кричать нецензурні слова, а ми страждаємо, діти плачуть, що це таке? Він сидить вдома і все в нього в порядку. Каже, що йому все одно, бо в мене вже печінка, як ганчірка", — каже лучанка.Після того, як рятувальники загасили вогонь, власник повернувся у житло. Суспільномусказав: алкоголь не вживає, чому зайнялося — не знає."Відпочивав у себе в кімнаті, дивився телевізор і сталося таке, схоже на кумулятивний заряд, який заряджаєш в танк, судячи по вигорівшому. Вигоріли кімнати, майно, стелі, підлога, комунікації, посуд, ванна, вікна", — каже власник квартири, де сталася пожежа.Під час пожежі власник не травмувався, його вивів з палаючої кватири перехожий, розповів Суспільному головний інспектор Луцького райуправління ДСНС. Попередньо, пожежа розпочалася з ліжка у одній з кімнат."Чи перебував він в тій кімнаті – встановити важко, тому що він постійно плутається в свідченнях: то він там був, то він там не був, тому встановити точно, де він перебував не можемо", — додав рятувальник.Зі слів Івана Ющика, наразі рятувальники розглядають три ймовірні причини загорання — необережне поводження з вогнем, коротке замикання чи необережність під час куріння.

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