Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного

Вишнівська громада на Волині сьогодні, 5 березня, попрощалась із загиблим захисникомПро це повідомляє у фейсбуці Вишнівська ОТГ.Герой Юрій Сєчнийза українське небо над нами, сьогодні у Вишневі його проводжали в останню дорогу. Попрощатися з захисником України прийшли всі, хто вважав своїм обов’язком подякувати та віддати шану Герою.Панахиду за упокій душі відслужили в храмі Святих Косьми і Даміана. Поховали Захисника із військовими почестями на сільському кладовищі.«Юрій поповнив лави Небесного Легіону як мужній та відважний воїн. Щирі співчуття родині полеглого захисника. Ми не знайдемо слів втіхи від горя та розпачу. Наша пам’ять і вдячність вічна. Не забуваємо про ціну! Слава Герою! Слава Україні!» - повідомили у Вишнівській громаді.