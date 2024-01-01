Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного

Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного
Вишнівська громада на Волині сьогодні, 5 березня, попрощалась із загиблим захисником Юрієм Сєчним.

Про це повідомляє у фейсбуці Вишнівська ОТГ.

Герой Юрій Сєчний поклав життя за українське небо над нами, сьогодні у Вишневі його проводжали в останню дорогу. Попрощатися з захисником України прийшли всі, хто вважав своїм обов’язком подякувати та віддати шану Герою.
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного

Панахиду за упокій душі відслужили в храмі Святих Косьми і Даміана. Поховали Захисника із військовими почестями на сільському кладовищі.
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного

«Юрій поповнив лави Небесного Легіону як мужній та відважний воїн. Щирі співчуття родині полеглого захисника. Ми не знайдемо слів втіхи від горя та розпачу. Наша пам’ять і вдячність вічна. Не забуваємо про ціну! Слава Герою! Слава Україні!» - повідомили у Вишнівській громаді.
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Сєчного

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Теги: загиблі, війна
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