У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні

У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні
У Вишнівській громаді на Волині попрощалися із військовим Олександром Оленичем із Вижгова.

Про це у фейсбуці інформує Вишнівська ОТГ.

Заупокійну службу за померлим у лікарні воїном проведено в Свято-Аннівському храмі. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.
У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні

Попрощатися із героєм-земляком прийшли рідні та друзі, військові побратими, жителі громади.
У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні

«Вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним і близьким», - зазначили у Вишнівській громаді.
У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні
У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні

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Теги: загиблі, війна
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