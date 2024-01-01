У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні

Олександром Оленичем із Вижгова.



Про це у фейсбуці інформує Вишнівська ОТГ.



Заупокійну службу за померлим у лікарні воїном проведено в Свято-Аннівському храмі. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.



Попрощатися із героєм-земляком прийшли рідні та друзі, військові побратими, жителі громади.



«Вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним і близьким», - зазначили у Вишнівській громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вишнівській громаді на Волині попрощалися із військовиміз Вижгова.Про це у фейсбуці інформує Вишнівська ОТГ.Заупокійну службу завоїном проведено в Свято-Аннівському храмі. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.Попрощатися із героєм-земляком прийшли рідні та друзі, військові побратими, жителі громади.«Вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним і близьким», - зазначили у Вишнівській громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію