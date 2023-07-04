Луцьк отримає кредит від ЄБРР на сміттєпереробний комплекс

Луцьк отримає кредит від ЄБРР на сміттєпереробний комплекс
У Варшаві урочисто підписали угоду про підготовку до кредитного фінансування для будівництва сміттєпереробного комплексу в Луцькій міській територіальній громаді.

Про це повідомляє департамент економічної політики Луцької міськради.

Будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів є надзвичайно важливим для Луцької громади, адже це в рази зменшить об’єми захоронення сміття на діючому полігоні твердих побутових відходів у селі Брище, матиме великий вплив на скорочення викидів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин в повітря, землю та воду, а також створить інфраструктуру для виробництва органічних добрив і палива.
Луцьк отримає кредит від ЄБРР на сміттєпереробний комплекс

Підписання такої угоди передбачає заходи з підготовки до отримання позики: збір документів, розробку техніко-економічного обґрунтування проєкту тощо.
Луцьк отримає кредит від ЄБРР на сміттєпереробний комплекс

Зазначимо, що Луцьк має багаторічну історію співпраці з ЄБРР, яка почалася з 2012 року. Тоді було підписано подібну угоду щодо модернізації системи міського теплопостачання, а за два роки потому – відповідні кредитний та грантовий договори.

На сьогодні реалізація зазначеного проєкту успішно завершується. В його рамках отримано 14,4 млн євро, з яких 4,4 млн євро – грантова складова. За ці кошти було виведено з експлуатації застарілі підвальні котельні, замінено та модернізовано котли, теплові насоси, пальники, теплообмінники, системи керування, модернізовано теплові мережі із використанням попередньо ізольованих труб, встановлено 330 індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках Луцька.

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Теги: сміття, Волинь
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