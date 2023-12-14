Не мав постійного місця проживання: встановили особу чоловіка, якого на смерть збила волинянка
Сьогодні, 16:27
На Волині поліцейські встановили особу загиблого у ДТП чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Раніше повідомлялося, що учора, 4 березня, на автодорозі між селами Заріччя та Новосілки Володимирського району 42-річна жителька Нововолинська на автомобілі Volkswagen Touran допустила наїзд на невідомого чоловіка.
Від отриманих травм чоловік загинув.
Поліції вдалося оперативно встановити особу загиблого, ним виявився 73-річний волинянин без постійного місця проживання, який тимчасово мешкав у селі Новосілки.
Нині за фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, у рамках якого слідчі з’ясують усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Раніше повідомлялося, що учора, 4 березня, на автодорозі між селами Заріччя та Новосілки Володимирського району 42-річна жителька Нововолинська на автомобілі Volkswagen Touran допустила наїзд на невідомого чоловіка.
Від отриманих травм чоловік загинув.
Поліції вдалося оперативно встановити особу загиблого, ним виявився 73-річний волинянин без постійного місця проживання, який тимчасово мешкав у селі Новосілки.
Нині за фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, у рамках якого слідчі з’ясують усі обставини ДТП.
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