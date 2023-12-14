Не мав постійного місця проживання: встановили особу чоловіка, якого на смерть збила волинянка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Раніше повідомлялося, що учора, 4 березня, на автодорозі між селами Заріччя та Новосілки Володимирського району 42-річна жителька Нововолинська на автомобілі Volkswagen Touran допустила наїзд на невідомого чоловіка.



Від отриманих травм чоловік загинув.



Поліції вдалося оперативно встановити особу загиблого, ним виявився 73-річний волинянин без постійного місця проживання, який тимчасово мешкав у селі Новосілки.



Нині за фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, у рамках якого слідчі з’ясують усі обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські встановили особу загиблого у ДТП чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Раніше повідомлялося, що учора, 4 березня, на автодорозі між селами Заріччя та Новосілки Володимирського району 42-річнана невідомого чоловіка.Від отриманих травм чоловік загинув.Поліції вдалося оперативно встановити особу загиблого, ним виявився 73-річний волинянин без постійного місця проживання, який тимчасово мешкав у селі Новосілки.Нині за фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, у рамках якого слідчі з’ясують усі обставини ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію