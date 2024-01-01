Курс валют у Луцьку 14 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.30, а продають за 42.75.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 10.00.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 березня готівковий курс долара становить 38.56, продають його за 38.90.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.30, а продають за 42.75.Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 10.00.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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