Курс валют у Луцьку 14 березня
Сьогодні, 09:22
14 березня готівковий курс долара становить 38.56, продають його за 38.90.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.30, а продають за 42.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.30, а продають за 42.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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