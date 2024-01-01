Захисники ліквідували ще 970 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 970 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 427 840 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 427840 (+970) осіб,

– танків - 6757 (+5),

– бойових броньованих машин - 12938 (+17),

– артилерійських систем - 10565 (+11),

– РСЗВ - 1017 (+0),

– засоби ППО - 717 (+2),

– літаків - 347 (+0),

– гелікоптерів - 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15),

– крилаті ракети - 1920 (+1),

– кораблі / катери - 26 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27),

– спеціальна техніка - 1708 (+9).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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