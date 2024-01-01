Захисники ліквідували ще 970 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 427840 (+970) осіб,



– танків - 6757 (+5),



– бойових броньованих машин - 12938 (+17),



– артилерійських систем - 10565 (+11),



– РСЗВ - 1017 (+0),



– засоби ППО - 717 (+2),



– літаків - 347 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15),



– крилаті ракети - 1920 (+1),



– кораблі / катери - 26 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27),



– спеціальна техніка - 1708 (+9).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 427 840 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 427840 (+970) осіб,– танків - 6757 (+5),– бойових броньованих машин - 12938 (+17),– артилерійських систем - 10565 (+11),– РСЗВ - 1017 (+0),– засоби ППО - 717 (+2),– літаків - 347 (+0),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15),– крилаті ракети - 1920 (+1),– кораблі / катери - 26 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27),– спеціальна техніка - 1708 (+9).Дані уточнюються.

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