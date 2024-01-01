Захисники ліквідували ще 970 російських окупантів
Сьогодні, 09:39
Загалом росія вже втратила в Україні 427 840 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 427840 (+970) осіб,
– танків - 6757 (+5),
– бойових броньованих машин - 12938 (+17),
– артилерійських систем - 10565 (+11),
– РСЗВ - 1017 (+0),
– засоби ППО - 717 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15),
– крилаті ракети - 1920 (+1),
– кораблі / катери - 26 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27),
– спеціальна техніка - 1708 (+9).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 427840 (+970) осіб,
– танків - 6757 (+5),
– бойових броньованих машин - 12938 (+17),
– артилерійських систем - 10565 (+11),
– РСЗВ - 1017 (+0),
– засоби ППО - 717 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15),
– крилаті ракети - 1920 (+1),
– кораблі / катери - 26 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27),
– спеціальна техніка - 1708 (+9).
Дані уточнюються.
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