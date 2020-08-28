26-річний волинянин під час бійки вдарив ножем свого знайомого: чоловік помер у лікарні

26-річний волинянин під час бійки вдарив ножем свого знайомого: чоловік помер у лікарні
У Нововолинську внаслідок тяжких тілесних ушкоджень загинув місцевий мешканець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася учора, 13 березня, близько 22 години. Між чоловіками 26-ти та 25-ти років виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час конфлікту 26-річний власник помешкання наніс тілесні ушкодження ножем своєму опоненту. 25-річного потерпілого із травмами доставили до лікарні, де він помер. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП. Слідчі провели детальний огляд місця події під час якого вилучили речові докази по справі, зокрема і знаряддя злочину.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, бійка, поранення
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